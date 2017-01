EUREX/DAX-Future startet erholt

FRANKFURT (Dow Jones)--Der März-Kontrakt des DAX-Futures steigt am Freitag im frühen Handel um 16,5 auf 11.572 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 11.577,5 und das -tief bei 11.572 Zählern. Umgesetzt wurden bisher 388 Kontrakte. Das charttechnische Bild hat sich am Vortag eingetrübt.

Unterstützung auf der Unterseite bildet in den kommenden Stunden laut der LBBW die Zone um 11.464/50. Idealtypisch sollte sich der Terminkontrakt im Bereich dieser Preiszielzone stabilisieren und die Korrektur zum Abschluss bringen. Widerstand auf der Oberseite bilde aktuell die Zone um 11.575/603. Nachhaltige Kurse unter der 11.450er Zone ließen den direkten Test der 11.403 bzw. der 11.384er Zone erwarten.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/mpt/flf

(END) Dow Jones Newswires

January 13, 2017 02:24 ET (07:24 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.- - 02 24 AM EST 01-13-17