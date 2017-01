EUREX/DAX-Future steigt auf Jahres-Hoch bei 11.695,5 Punkten

FRANKFURT (Dow Jones)--Der DAX-Future steigt auf ein neues Jahreshoch bei 11.695,5 Punkten. "Damit nimmt die Chance auf ein Ende der Konsolidierung zu", sagt ein Händler. Über 11.710 Punkten wäre der Ausbruch nachhaltig. "Dann ist ein Vorstoß Richtung 12.000er Marke drin", sagt er. Als unterstützt gilt der Future im Bereich um 11.600.

January 25, 2017 02:43 ET (07:43 GMT)

