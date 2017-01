EUREX/DAX-Futures starten nach Trump-Rede leichter

FRANKFURT (Dow Jones)--Leichter sind die DAX-Futures am Donnerstag in den Handel gestartet. Der März-Kontrakt verliert gegen 8.15 Uhr 43,5 auf 11.615 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 11.625,5 und das Tagestief bei 11.608,5 Punkten. Umgesetzt wurden bisher rund 1.600 Kontrakte.

Händler hatten angesichts der wenig konkreten Trump-Aussagen bereits mit Gewinnmitnahmen gerechnet. Auch die US-Futures kamen danach von ihren Tageshochs zurück. Händler zeigen sich aber entspannt: "Selbst ein Rückfall bis 11.500 wäre nichts anderes als ein Ausloten der Seitwärtsrange", sagt ein Marktteilnehmer.

January 12, 2017 02:21 ET (07:21 GMT)

