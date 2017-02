EZB steigert Gewinn wegen Ankaufprogramm und Dollar-Reserven

Von Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Europäische Zentralbank (EZB) hat ihren Gewinn im vergangenen Jahr wegen ihres Wertpapierankaufprogramms und des höher bewerteten Dollar-Portfolios steigern können. Wie die EZB bei Vorlage ihrer Bilanz für 2016 mitteilte, stieg der Nettogewinn auf 1,193 Milliarden Euro, nachdem er 2015 bei 1,082 Milliarden Euro gelegen hatte.

Der Nettozinsertrag erhöhte sich auf 1,648 (2015: 1,475) Milliarden Euro, wovon 1,043 (0,889) Milliarden Euro auf das Wertpapierankaufprogramm entfielen und 0,370 (0,283) Milliarden auf das Dollar-Portfolio. Die EZB wird insgesamt 1,193 Milliarden Euro an die nationalen Zentralbanken ausschütten, wovon 0,966 Milliarden bereits am 31. Januar geflossen sind.

An Aufssichtsgebühren nahm die EZB von Banken 0,382 (0,277) Milliarden Euro ein. Die Personalkosten erhöhten sich um 5,9 Prozent auf 0,467 (0,441) Milliarden Euro und die administrative Kosten um 15,1 Prozent auf 0,487 (0423) Milliarden Euro. Die EZB begründete diese Anstiege mit höhere Aufsichtskosten.

Die Bilanzsumme der EZB lag Ende Dezember 2016 bei 349 (257) Milliarden Euro.

