EZB teilt bei Dollar-Tender 265 Mio US-Dollar zu

FRANKFURT (Dow Jones)--Die US-Dollar-Nachfrage von Banken des Euroraums hat beim turnusmäßigen Dollar-Tender mit einwöchiger Laufzeit der Europäische Zentralbank (EZB) leicht abgenommen. Die EZB teilte nach eigenen Angaben 265 (Vorwoche: 270) Millionen Dollar zu und bediente dabei die Gebote von drei (vier) Banken. Der Tender hat einen Festzinssatz von 1,16 (1,15) Prozent. Das Programm soll Engpässe der Banken bei der Dollar-Liquidität verhindern.

February 01, 2017 04:58 ET (09:58 GMT)

