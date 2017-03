EZB teilt bei Dollar-Tender 4,525 Milliarden zu

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Europäische Zentralbank (EZB) hat bei ihrem Dollar-Tender mit einer Laufzeit von sieben Tagen 4,525 Milliarden Dollar an zehn Banken zugeteilt. Bei dem vorherigen Dollar-Tender hatten drei Banken eine Summe von insgesamt 1,005 Milliarden nachgefragt und erhalten. Der aktuelle Tender hat einen Festzinssatz von 1,36 (Vorwoche: 1,41) Prozent. Das Programm war während der Finanzkrise eingerichtet worden, um Engpässe der Banken bei der Dollar-Liquidität zu vermeiden.

March 29, 2017 04:53 ET (08:53 GMT)

