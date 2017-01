Egyptair: Reise in die USA mit Greencard weiterhin möglich

KAIRO (dpa-AFX) - Bürger aus den sieben vom US-Einreisebann betroffenen Ländern dürfen nach Angaben der Fluggesellschaft Egyptair weiterhin Maschinen in die USA besteigen, wenn sie eine Greencard besitzen. Auch Visa für Regierungsangehörige und Diplomaten berechtigten nach Rücksprache mit den US-Behörden weiterhin dazu, US-Flüge der Airline zu besteigen, sagte der Manager der New-York-Route, Hussam Hussein, am Sonntag in Kairo. Man sei neben anderen Ausnahmen aber weiterhin dazu angewiesen, keine Passagiere mit anderen Visa in die Flugzeuge steigen zu lassen.

US-Präsident Donald Trump hatte am Freitag als ein Kernstück seines Anti-Terror-Kampfes einen 90-tägigen Einreisestopp für Menschen aus Syrien, dem Iran, dem Irak, dem Sudan, Somalia, Libyen und dem Jemen verfügt. Flüchtlinge aus aller Welt sind für 120 Tage ausgesperrt, jene aus Syrien sogar auf unbestimmte Zeit. Ein Gericht in New York fror in der Nacht zum Sonntag aber einen Teil dieses Einreisestopps für viele Muslime ein. Das Gericht verfügte, dass seit Freitag in den USA eingetroffene Flüchtlinge oder Besucher aus den vom Bann betroffenen Ländern zunächst nicht in ihre Heimat zurückgeschickt werden dürfen. Voraussetzung ist der Besitz eines gültigen Visums oder einer Greencard, der Schutzstatus des US-Flüchtlingsprogramms oder eine andere offizielle Berechtigung zur Einreise in die USA./scb/DP/he