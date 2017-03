Ehemaliger Thyssen-Chef Heinz Kriwet gestorben

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Der ehemalige Thyssen-Chef Heinz Kriwet ist tot. Der langjährige Stahlmanager sei bereits am vergangenen Donnerstag im Alter von 85 Jahren gestorben, teilte thyssenkrupp am Montag in Essen mit. Kriwet galt als einer der Architekten der Fusion von Thyssen und Krupp zur heutigen Thyssenkrupp AG. Nach beruflichen Stationen unter anderem bei der Wirtschaftsvereinigung Stahl und im Krupp-Konzern wechselte er 1973 in den Vorstand der Thyssen AG, dessen Vorsitz er von 1991 bis 1996 übernahm./uta/DP/edh