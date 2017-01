Expertengruppe schlägt EU-Steuern vor

it einem am Dienstag veröffentlichten Bericht wirbt sie unter anderem dafür, der Europäischen Union zu mehr eigenen Einnahmequellen zu verhelfen. Dies könnten beispielsweise eine EU-Körperschaftsteuer, eine Stromsteuer oder eine CO2-Abgabe sein. Gleichzeitig betonen die Autoren, dass die neuen Eigenmittel für den Verbraucher keine Mehrbelastung darstellen dürften. Nationale Steuern müsste also gesenkt werden.

Das EU-Budget wird derzeit zum größten Teil durch Beiträge aus den Haushalten der Mitgliedstaaten finanziert. Wie viel Geld ein Land zahlen muss, hängt vor allem von seiner Wirtschaftskraft - genauer dem Bruttonationaleinkommen - ab. Andere Einnahmen spielen eine vergleichsweise geringe Rolle. Sie kommen zum Beispiel aus Zöllen, die bei der Einfuhr von Erzeugnissen aus Nicht-EU-Staaten erhoben werden.

Die EU-Kommission will die Empfehlungen der Expertengruppe nun bei den Vorarbeiten für den nächsten mehrjährigen Finanzrahmen der EU berücksichtigen. Monti und seine Mitstreiter sind davon überzeugt, dass der EU-Haushalt durch eine Reform transparenter, einfacher und gerechter werden könnte. Aus Deutschland saß der Chef des Leibniz -Instituts für Wirtschaftsforschung (ifo), Clemens Fuest, mit in der Expertengruppe.

BRÜSSEL (dpa-AFX) -

Bildquellen: Mediagram / Shutterstock.com, flowgraph / Shutterstock.com, Daniela Staerk / Shutterstock.com, Luis Louro / Shutterstock.com