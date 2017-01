Einigung möglich: Volkswagen in den USA kurz vor Einigung im Abgasskandal | Nachricht | finanzen.net

Schon in der kommenden Woche könne die Einigung kommen, berichten mehrere Informanten. Im Gegenzug müsse der Autobauer Strafen in Milliardenhöhe schultern.

Volkswagen verhandele derzeit noch mit dem US-Justizministerium und strebe eine Einigung noch unter der Verwaltung des scheidenden Präsidenten Barack Obama an, der sein Amt am 20. Januar an seinen Nachfolger Donald Trump übergibt. Beide Seiten bemühten sich um eine Beschleunigung der Gespräche, berichten die Informanten. Sollte das nicht gelingen, müsste der Autobauer zunächst abwarten, bis sich neue hochrangige Ermittler in den Fall eingearbeitet haben.

Die Einigung soll den Angaben zufolge sowohl straf- als auch zivilrechtliche Aspekte umfassen. Es sei aber nicht sicher, dass eine Einigung noch gelingt. Ob die Einigung auch mit einem Schuldeingeständnis einhergehen werde, sei unklar.

Volkswagen hatte bereits Zivilklagen mit Verbrauchern, Regulierern, dem Generalstaatsanwalt und Händlern beigelegt und muss dafür möglicherweise 17 Milliarden US-Dollar bezahlen.

Von Aruna Viswanatha und Mike Spector

NEW YORK (Dow Jones

