Eisen- und Hüttenwerke AG will Dividende und Bonusdividende ausschütten

Die Eisen- und Hüttenwerke AG (ISIN: DE0005658009) will für das Geschäftsjahr 2015/16 eine Dividende von 0,75 Euro je Stückaktie zuzüglich eines Bonus in Höhe von 0,10 Euro je Stückaktie ausschütten. Vom Bilanzgewinn des Geschäftsjahres 2015/2016 in Höhe von 14.983.475,32 Euro wird der Hauptversammlung somit vorgeschlagen, insgesamt 14.960.000,00 Euro auszuschütten. Der Restbetrag (23.475,32 Euro) soll auf neue Rechnung vorgetragen werden.Beim derzeitigen Börsenkurs von 16,40 Euro beträgt die aktuelle Dividendenrendite auf Basis der regulären Dividende (ohne Bonus) damit 4,57 Prozent. Die nächste Hauptversammlung findet am 10. März 2017 in Köln statt.Der Gesellschaftszweck der 1918 gegründeten Eisen- und Hüttenwerke AG besteht im Erwerb, in der Verwaltung und der Veräußerung von Beteiligungen an Unternehmen, die Eisen, Stahl sowie andere Metalle und Werkstoffe herstellen und verarbeiten, sowie der Vornahme aller hiermit verbundenen Handelsgeschäfte. Größter Aktionär ist mit einem Anteil von knapp 88 Prozent ThyssenKrupp.Redaktion MyDividends.de