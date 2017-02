Electrolux zahlt höhere Dividende an die Aktionäre

-Anzeige-

Der schwedische Hersteller von Haushalts- und Küchengeräten Electrolux (ISIN: SE0000103814) wird eine Dividende in Höhe von 7,50 schwedischen Kronen (ca. 0,79 Euro) für 2016 ausgeschüttet, wie Electrolux am Mittwoch mitteilte. Im letzten Jahr kamen 6,50 Kronen zur Ausschüttung. Auf Basis des derzeitigen Aktienkurses von 24,30 Euro liegt die aktuelle Dividendenrendite bei 3,27 Prozent. Die Hauptversammlung findet am 23. März 2017 in Stockholm in Schweden statt.Im Jahr 2016 fiel der Umsatz von Electrolux um 1,9 Prozent auf 121,1 Mrd. Kronen (ca. 12,82 Mrd. Euro) im Vergleich zum Vorjahr. Das organische Wachstum sank um 1 Prozent. Der operative Gewinn (EBIT) kletterte um fast 130 Prozent auf 6,274 Mrd. Kronen (664 Mio. Euro). Der Gewinn nach Steuern legte um 166 Prozent auf 5,581 Mrd. Kronen (591 Mio. Euro) zu.Das Management sprach von schwierigen Marktbedingungen in Südamerika, vor allem in Brasilien und Argentinien. In Europa sei der Trend positiv, aber unsicher aufgrund der Brexit-Entscheidung. In Nordamerika zeige sich ein stabiles Marktwachstum. Electrolux ist ein Hersteller von Haushalts- und Küchengeräten. Zu den bekanntesten Marken und Tochtergesellschaften zählen in Deutschland neben Electrolux AEG und Zanussi.Redaktion MyDividends.de