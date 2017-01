Elektroautos für den US-Mark: Tesla aufgepasst. Dieses Buffett-Investment plant den Gigaerfolg in den USA | Nachricht | finanzen.net

BYD steht für Innovation und für Renommee in der Wirtschafts- und Technologiewelt. BYD verkauft mehr Elektroautos als Tesla und hat Topinvestoren wie Warren Buffett an Bord. BYD kooperiert mit dem deutschen Automobilkonzern Daimler und konnte seinen Börsenwert seit 2011 vervielfachen. BYD steht für "Build Your Dreams", ist beheimatet im chinesischen Shenzhen und gilt als chinesisches Vorzeigeunternehmen.

Angriff in den USA

Das noch junge Unternehmen BYD zählt zu den führenden Herstellern von E-Autos sowie wieder aufladbaren Batterien (Akkus) und hat sich für sein weiteres Wachstum den US-Markt ausgepickt. Hier sollen laut einem Bericht von IT-Times in zwei bis drei Jahren die Modelle von BYD massiv am Markt angeboten werden. Damit greifen die Chinesen auf dem Heimatmarkt von Tesla an. Auf dem chinesischen Festland konnte BYD bereits viele E-Autos verkaufen und ist weiterhin erfolgreich beim Verkauf von Elektrobussen. Auch ein neues Geschäftsfeld ist bereits entdeckt: Elektro-LKWs.

BYD bald bekannter als Tesla?

Werden bei der deutschen Google-Suche die Begriffe "BYD" und "Tesla" eingegeben, dann erhält Tesla mehr als doppelt so viele Ergebnisse. BYD scheint somit weniger bekannt zu sein. Das könnte sich jedoch bald ändern. Das chinesische High-Tech-Unternehmen BYD ist zumindest in Investorenkreisen schon lange kein weißes Blatt mehr. So kaufte bereits im September 2008 die weltweit bekannte Investorenlegende Warren E. Buffett über die Berkshire Hathaway-Tochter MidAmerican Energy 225 Millionen BYD-Aktien zu 8 Hongkong-Dollar pro Stück. Zu Spitzenzeiten im Jahr 2015 hatte sich das eingesetzte Kapital nach einer Durststrecke in den Jahren 2010 und 2011 ungefähr verachtfacht.

Buffetts goldenes Händchen

Mit dem Investment in BYD-Anteilen hat Buffett wieder einmal seinen guten Riecher bewiesen. Eine nahezu Verachtfachung in lediglich vier Jahren ist nichts anderes als eine gigantische Rendite. Typisch Buffett. Die 86-jährige Anlegerlegende aus Omaha im US-Bundesstaat Nebraska hat seit Jahrzehnten ein goldenes Händchen für Aktienpapiere bewiesen und gilt in Fachkreisen als Orakel für gute Investments. Begeistert warten die Investoren auf die vierteljährigen Eintragungen (Fillings) bei der US-Börsenaufsichtsbehörde SEC (Securities and Exchange Commission). Dort können Anleger bei Interesse einsehen, welche Aktien Buffetts Holding aktuell hält und er damit als aussichtsreiche Investments einschätzt.





