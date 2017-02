Elektroindustrie erhält im Dezember mehr Aufträge

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die deutsche Elektroindustrie hat zum Jahresende wieder mehr Bestellungen verzeichnet. Im Dezember gingen bei den Unternehmen in der Schlüsselbranche 2,7 Prozent mehr Aufträge ein als im Vorjahresmonat, wie der Zentralverband Elektrotechnik- und Elektronikindustrie (ZVEI) am Mittwoch in Frankfurt mitteilte.

Während die Inlandsaufträge um 4,2 Prozent fielen, stiegen die Auslandsorders kräftig um 8,6 Prozent. Im Gesamtjahr sanken die Auftragseingänge aber um 1 Prozent gemessen am Vorjahr. Damals habe die Branche von Großaufträgen profitiert, erklärte der Chefvolkswirt des Verbands, Andreas Gontermann.

Die um Preiseffekte bereinigte Produktion blieb im Dezember indes um 3,5 Prozent unter dem Vorjahreswert zurück. Auf Jahressicht stand noch ein Plus von 1 Prozent. Der Erlös stieg trotz leichter Rückgange im Dezember im Gesamtjahr um 400 Millionen auf 178,6 Milliarden Euro.

Für 2017 hatte sich der ZVEI jüngst trotz Unsicherheiten auf dem wichtigsten Exportmarkt USA optimistisch gezeigt. Mit einem preisbereinigten Produktionszuwachs von 1,5 Prozent könne der Rekordumsatz aus dem Jahr 2008 von 182 Milliarden Euro wieder erreicht werden, hatte der Branchenverband bereits im Januar erklärt./als/DP/das