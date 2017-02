EnBW baut großen Nordsee-Windpark mit kanadischem Investor

Von Christian Grimm

BERLIN/KARLSRUHE (Dow Jones)--Der Energiekonzern EnBW wird den Nordsee-Windpark "Hohe See" gemeinsam mit dem kanadischen Co-Investor Enbridge bauen. "Das kanadische Energieinfrastruktur-Unternehmen Enbridge Inc. übernimmt 49,9 Prozent der Anteile an EnBW Hohe See, EnBW behält die restlichen 50,1 Prozent", teilte das Unternehmen am Freitag mit.

Der Windpark mit einer Leistung von 500 Megawatt soll 1,8 Milliarden Euro kosten. "Mit Enbridge an unserer Seite realisieren wir unseren bislang größten Offshore-Windpark und schaffen durch diese Beteiligung gleichzeitig finanziellen Spielraum für die Entwicklung neuer Projekte", sagte EnBW-Vorstandschef Frank Mastiaux. Die Kanadier haben sich damit gleichzeitig die Option gesichert, sich auch am Offshore-Windpark Albatros zu beteiligen. Der Aufsichtsrat der Baden-Württemberger wird über das Projekt im Frühjahr entscheiden.

"Das Projekt Hohe See fügt sich gut in Enbridges Strategie, die Präsenz im Bereich Erneuerbare Energien zu erhöhen, und bietet uns zusätzlich die Chance für organisches Wachstum auf dem europäischen Markt für Offshore-Windparks", kommentierte Enbridge-CEO Al Monaco die Kooperation. Für den Bau von "Hohe See" hatte der EnBW-Aufsichtsrat bereits Ende letzten Jahres grünes Licht gegeben. Der Versorger betreibt bereits zwei Windfarmen in der Ostsee.

Vorstandschef Mastiaux hatte jüngst in einem Interview angekündigt, den Ausbau der Windkraft im zweiten Halbjahr zu beschleunigen. "In der ersten Hälfte dieses Jahres errichten wir einmal pro Woche ein neues Windrad, in der zweiten Jahreshälfte sogar jeden dritten Tag", sagte er dem Greenpeace Magazin. Die Erträge der Erneuerbaren sollen schon bald über denen der konventionellen Erzeugung liegen. Der Kohleausstieg sei für sein Unternehmen schon heute kein Problem, ergänzte Mastiaux.

February 17, 2017

