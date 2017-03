Energieinvestments des Stars: Buffetts wenig bekannte Investments über Berkshire Hathaway Energy | Nachricht | finanzen.net

Die Investmentholding Berkshire Hathaway von Warren Buffett geht auf die im Jahr 1888 durch Horatio Hathaway gegründete Hathaway Manufacturing Company sowie die 1929 gegründete Berkshire Fine Spinning Associates zurück. Beide Unternehmen gingen im Jahr 1955 zusammen und firmierten ab dem Moment unter dem Namen Berkshire Hathaway. Anfang der 1960er Jahre hatte das Unternehmen wirtschaftliche Probleme und einen sinkenden Aktienkurs zu verkraften. Mit dem Einstieg des Anfang 30-jährigen Warren Buffett und der späteren Übernahme wurde das Textilgeschäft langsam aufgegeben und Berkshire Hathaway über die Jahre zu einer der erfolgreichsten weltweiten Investmentholdings umgebaut. Der Kurs der Berkshire Hathaway A-Aktie notierte Anfang März 2017 bei rund 263.000 US-Dollar und ist damit die teuerste Aktie der Welt.

Versicherungen und andere Investments

Mit einer Branche schien sich Buffett von Anfang an anzufreunden - der Versicherungsbranche. Bereits im Jahr 1967 erwarb Buffetts Investmentholding die zwei in Omaha im Bundesstaat Nebraska ansässigen Versicherungsgesellschaften National Indemnity Company und National Fire & Marine Insurance. Mitte der 1970er Jahre begann Buffett Anteile am Autoversicherer GEICO zu erwerben, in den 1990er Jahren kam der Rückversicherer General Re dazu. Aufgrund des stetigen Zustroms an Versicherungsprämien konnten Wertpapiere erworben werden, wodurch an den steigenden Aktienmärkten partizipiert werden konnte.

Da Buffett seine Ausbildung beim Begründer des Value-Investmentansatzes Benjamin Graham absolvierte und dessen berühmtester Student werden sollte, wurde das Aktienuniversum in den letzten Jahrzehnten akribisch nach unterbewerteten Aktien durchforstet und hier in aussichtsreiche Kandidaten investiert. Mit großem Erfolg. Ein Blick in den jährlich veröffentlichten Anlegerbrief von Berkshire Hathaway verrät, dass eine Investition von 100 US-Dollar in Berkshire Hathaway im Jahr 1965 nun knapp 2 Millionen US-Dollar wert wäre. Im Vergleich zum Aktienindex S&P500, der im selben Zeitraum aus 100 US-Dollar nur knapp 13.000 US-Dollar gemacht hätte, ein gigantisches Ergebnis für Buffett. Neben einer scheinbaren Vorliebe für Versicherungsgesellschaften kaufte Buffetts Investmentholding Berkshire Hathaway auch Anteile an großen Namen, wie beispielsweise American Express, Coca-Cola, Gillette , The Washington Post oder Wells Fargo. Viele der gekauften Unternehmen verfügten zum Kaufzeitpunkt über eine herausragende Marktposition und wiesen eine vielversprechende Eigenkapitalrendite auf - wichtige Kriterien für ein typisches Buffett-Investment. Daneben dürfte auch die sagenhafte Börsenhausse der 1980er und 1990er Jahre für eine grandiose Wertsteigerung des Vermögens von Berkshire Hathaway gesorgt haben.

Energieunternehmen

Neben den klassischen Werten, die sich im Portfolio von Berkshire Hathaway finden lassen und die Anleger über die 13-F Pflichtveröffentlichungen nachvollziehen können, lässt Buffett über Tochtergesellschaften auch in andere Firmen investieren, die der Allgemeinheit weniger bekannt sein dürften. Eine spannende Gesellschaft stellt hierbei Berkshire Hathaway Energy dar, die wiederum eine Reihe an Tochtergesellschaften im Energiebereich besitzt.

Zu den größten Tochtergesellschaften von Berkshire Hathaway Energy zählt beispielsweise die in den US-Bundesstaaten Iowa, Illinois, South Dakota und Nebraska ansässige MidAmerican Energy. Das auf erneuerbare Energien setzende Unternehmen verfügt über einem Kundenstamm von jeweils rund 750.000 Strom- und Gaskunden. Mit PacifiCorp und knapp 2 Millionen Kunden ist Berkshire auch im Westen bzw. Nordwesten der USA im Energiegeschäft präsent, dazu über NV Energy auch mit ca. 1,4 Millionen Kunden im US-Bundesstaat Nevada. Im Nordosten Englands operiert NorthernPowergrid mit einem Kundenstamm von rund 4 Millionen Kunden. Daneben besitzt Berkshire Hathaway Energy über Northern Natural Gas auch das größte innerstaatliche Gaspipelinenetz, welches sich über 11 Bundesstaaten der USA erstreckt. Mit BHE Renewables werden Solar,- Wind-, Geothermal- und Wasserkraftprojekte vorangetrieben. Ferner beteiligte sich Berkshire Hathaway Energy im großen Stil an der chinesischen Firma Build Your Dreams (BYD).

Build Your Dreams ist auf Elektrobusse, Elektro-LKWs, Elektroautos und Akkus spezialisiert und wurde von Buffetts Tochterunternehmen MidAmerican Energy bereits im Jahr 2008 gekauft. Damals wurden 225 Millionen Aktien zu einem Kurs von 8 Hongkong-Dollar erworben - ein lohnendes Investment, wie sich schon ein Jahr später zeigen sollte. Bis zum Ende des Jahres 2009 hatte sich der Aktienkurs von BYD ungefähr verzehnfacht und auch Anfang März 2017 lag der Kurs noch bei rund 45 Hongkong-Dollar. Trotz der zwischenzeitlichen Kurskonsolidierung immer noch eine sagenhafte Rendite für den Starinvestor aus Omaha/Nebraska.

Fazit

Buffetts Unternehmen setzt mit Energieinvestments ähnlich wie bei Versicherungsgesellschaften auf stetige Einnahmen, die durch zahlende Strom- und Gaskunden regelmäßig hereinkommen und baut das Geschäft mit erneuerbaren Energien aus. Mit dem Kauf der chinesischen Build Your Dreams traut sich das Anlagekapital auch nach China - und somit in ein Land - welches aufgrund der politischen und wirtschaftlichen Sondersituation nicht bei allen Anlegern als beliebtestes Investorenziel gilt.





