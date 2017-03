Entschädigung für UPS?: EU-Gericht: Verbot der Übernahme von TNT durch UPS war rechtswidrig | Nachricht | finanzen.net

Die Brüsseler Behörde habe bei der Überprüfung des Kaufs UPS nicht genügend Gelegenheit gegeben, sich angemessen zu verteidigen, urteilte das zweithöchste Gericht der EU am Dienstag. So sei in einer Analyse ein Modell von der EU-Kommission herangezogen worden, das während des Verfahrens nicht erörtert worden sei. (Az: T-194/13)

Die EU-Kommission hatte das Geschäft Anfang 2013 unter anderem mit der Begründung untersagt, dass nach dem Zusammenschluss auf einigen Märkten neben UPS nur noch der Deutsche-Post-Paketdienst DHL übrig geblieben wäre. Das hätte wahrscheinlich zu Preissteigerungen und damit einem Nachteil für die Kunden geführt.

Nach dem Verbot aus Brüssel war bei TNT Express der UPS-Rivale FedEx zum Zuge gekommen. Diese Übernahme wurde durch die EU-Kommission voriges Jahr genehmigt. Das EU-Gericht urteilte nicht über eine mögliche Entschädigung für UPS.

Brüssel (Reuters)

