Eon-Chef: Finanzierung für Atomfonds sicher - keine "große" Kapitalerhöhung

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Finanzierung der Zahlungen von EON an den Atomfonds sind nach den Worten des Vorstandsvorsitzenden Johannes Teyssen gesichert. Er sagte der "Rheinischen Post" vom Samstag, sein Unternehmen könne den im Juli fälligen Betrag von 10 Milliarden Euro "ohne Ratenzahlung" aufbringen, da der Energiekonzern 14 Milliarden Euro an flüssigen Mitteln habe.

"Die Mittel für die 2 Milliarden Euro an Risikoprämie werden wir über eine Kapitalmaßnahme beschaffen", sagte Teyssen. "Eine große Kapitalerhöhung mit Börsenprospekt" schloss er aus, möglich seien aber Hybridanleihen, Wandelanleihen auf Uniper-Aktien, aber auch andere Maßnahmen. Auch könnten neue Eon-Aktien im Rahmen des genehmigten Kapitals von 10 Prozent des Grundkapitals ausgegeben werden. Das würde auf dem aktuellen Kursniveau mehr als eine 1 Milliarde Euro erbringen.

Teyssen sieht das Unternehmen trotz der Kursverluste, durch die Eon nur noch 13 Milliarden Euro wert ist, nicht als Übernahmekandidat. Grundsätzlich sei aber Interesse von Investoren ein gutes Zeichen: Bei ihm klopften regelmäßig Investoren an, die Vorstand und Strategie näher kennen lernen wollten, da sie überlegten, in Eon-Aktien zu investieren.

Zum anstehenden Sparprogramm sagte der Eon-Chef, dass in der zentralen Verwaltung Stellen wegfallen werden. Wie viele es sein werden, sei noch offen. Nach früheren Erfahrungen entfielen bei Effizienzprogrammen dieser Art meist 50 Prozent der Einsparungen auf Personal- und 50 Prozent auf Sachkosten. So könnte es auch jetzt bei den geplanten Einsparungen von 400 Millionen Euro sein.

