Ergebnis gesteigert: Allianz erhöht Dividende kräftig und beschließt milliardenschweren Aktienrückkauf | Nachricht | finanzen.net

Die Aktionäre der Allianz können sich über einen warmen Geldregen freuen. Nicht nur wird die Dividende stärker als erwartet auf 7,60 von 7,30 Euro je Aktie erhöht, hinzu kommt noch ein Aktienrückkaufprogramm im Volumen von bis zu 3 Milliarden Euro. Zudem legte der Konzern solide Zahlen für das abgelaufene Jahr vor.

Der Aktienrückkauf ist die Folge der vor über zwei Jahren selbst auferlegten Regelung, dass das aufgelaufene und nicht genutzte Akquisitionsbudget alle drei Jahre geprüft und an die Aktionäre verteilt wird. Die erste Frist lief Ende 2016 ab und betrifft das Budget der Jahre 2014 bis 2016.

Diese noch unter dem früheren Vorstandschef Michael Diekmann eingeführte Regelung hat CEO Oliver Bäte nun kassiert. Die Allianz SE kündigte am Donnerstagabend ein vereinfachtes und damit flexibleres Kapitalmanagement an. Zwar soll auch in Zukunft die Hälfte des auf die Anteilseigner entfallenden Jahresüberschusses als Dividende ausgeschüttet und die Dividende zumindest auf dem jeweiligen Vorjahresniveau gehalten werden. Beim Akquisitionsbudget will der Vorstand künftig aber mehr Spielraum haben.

Bätes großer Übernahmecoup fehlt bislang

Viel ist in letzter Zeit über Zukäufe spekuliert worden. So wurde die Allianz mit der möglichen Übernahme von Teilen des italienischen Versicherungskonzerns Generali in Zusammenhang gebracht. Dann wurde berichtet, dass die Allianz den australischen Versicherer QBE für einen zweistelligen Milliardenbetrag übernehmen will. Bäte gab sich zuletzt sehr offen für Zukäufe, der große Coup blieb bislang aber aus.

Die soliden Zahlen, die die Allianz ebenfalls am Abend überraschend vorlegte, rücken angesichts des neuen Ansatzes im Kapitalmanagement ein Stück weit in den Hintergrund. Der DAX-Konzern erhöhte seinen operativen Gewinn 2016 um 1 Prozent auf 10,83 Milliarden Euro. Der Konzern selbst hatte 10,5 Milliarden Euro mit einer möglichen Abweichung von 500 Millionen nach oben oder unten in Aussicht gestellt. Analysten hatten 10,72 Milliarden Euro erwartet. Der Nettogewinn stieg um 4 Prozent auf 6,9 Milliarden Euro.

Im laufenden Jahr soll der operative Gewinn 10,8 Milliarden Euro erreichen, wobei wiederum eine Abweichung von 500 Millionen Euro möglich ist.

Schaden und Unfallversicherung im vierten Quartal stark

Im vierten Quartal legte der operative Gewinn deutlich stärker als im Gesamtjahr um 9,3 Prozent auf 2,8 Milliarden Euro zu. Hier profitierte die Allianz insbesondere von einem starken Schaden- und Unfallgeschäft, weil die Schadensbelastung vergleichsweise niedrig blieb.

Das operative Ergebnis im Segment Schaden- und Unfallversicherung kletterte überproportional um 16,4 Prozent. Das Segment Lebens- und Krankenversicherung gab um 1,7 Prozent nach. In der Vermögensverwaltung gab es wiederum einen leichten Anstieg um 0,5 Prozent.

