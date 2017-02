Erleichterung in Berlin über Urteil zur Elbvertiefung

Von Christian Grimm

BERLIN (Dow Jones)--Die Bundesregierung und die Große Koalition zeigen sich erleichtert über die grundsätzlich vom Bundesverwaltungsgericht genehmigte Vertiefung der Elbe bei Hamburg. "Für die Wettbewerbsfähigkeit des Hamburger Hafens, aber auch der deutschen Häfen insgesamt, kommt es damit jetzt darauf an, die geforderten Nachbesserungen schnell und konsequent umzusetzen", erklärte der Maritime Koordinator der Bundesregierung, Uwe Beckmeyer (SPD). Als Exportnation sei Deutschland auf seine Häfen angewiesen.

Die Richter rügten bei der Urteilsverkündung einen nicht ausreichenden Pflanzen- und Gewässerschutz. Mit der Ausbaggerung der Elbe darf deshalb auch nach fast anderthalb Jahrzehnten Streit nicht begonnen werden. Die Behörden müssen nachbessern. "Das 'Ja, aber...' des Gerichts ist eine positive Entscheidung für beide Seiten", sagte der für die maritime Wirtschaft zuständige Unions-Abgeordnete, Rüdiger Kruse.

Der Hamburger Hafen spiele gerade im Handel mit China eine herausragende Rolle. "Gerade auf dieser Route werden die weltgrößten Containerschiffe eingesetzt", weshalb Kruse die Verbreiterung und Vertiefung der Fahrrinne für unverzichtbar hält.

Der Groß- und Außenhandelsverband BGA befürchtet nach dem Richterspruch zusätzlich vergeudete Zeit. "Nach über 15 langen Jahren der Planung hätten wir uns gewünscht, dass das Projekt Elbvertiefung endlich in die Tat umgesetzt werden kann", monierte der BGA.

Der Hamburger Hafen ist einer der größten in Europa und liegt rund 100 Kilometer von der Nordsee entfernt.

