Ermittlungen wegen Aktienkaufs des Deutsche-Börse-Chefs

FRANKFURT (Dow Jones)--Wegen des Erwerbs von Aktien an der Deutschen Börse durch Vorstandschef Carsten Kengeter sind die Strafverfolgungsbehörden aktiv geworden. Die Staatsanwaltschaft Frankfurt habe am Mittwoch bei dem Konzern wegen eines Aktienkaufs Kengeters im Dezember 2015 ermittelt, teilte die Deutsche Börse mit. Das Unternehmen und der Vorstandsvorsitzende würden "in vollem Umfang" mit der Staatsanwaltschaft kooperieren, so das DAX-Unternehmen.

Bei dem Aktienkauf habe es sich um die Umsetzung eines vom Aufsichtsrat beschlossenen neuen Vorstandsvergütungsprogramms gehandelt. Das Programm sehe ein Eigeninvestment des Vorstands in das Unternehmen vor.

Neben dem Aufsichtsrat habe auch die Compliance-Abteilung des Konzerns den Aktienkauf abgesegnet, sagte ein Sprecher der Deutschen Börse. "Wir sind zuversichtlich, dass alles in Ordnung war", fügte er hinzu. Er nannte den Vorgang eine Routineuntersuchung. Kengeter hatte damals für 4,5 Millionen Euro Aktien an der Deutsche Börse AG gekauft, wie der Sprecher bestätigte.

Bei der Staatsanwaltschaft war am Mittwochabend niemand für eine Stellungnahme zu erreichen.

February 01, 2017 12:54 ET (17:54 GMT)

