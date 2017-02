Erneuter Zukauf?: Nach drei Jahren schon von Apple aufgekauft: Was RealFace für das neue iPhone tun kann | Nachricht | finanzen.net

Dann und wann kauft Apple zu. Meistens im Stillen, selten hängt der Techriese an die große Glocke, wenn er eine Übernahme erfolgreich abgeschlossen hat. Auch beim jüngsten Zukauf, den der iPhone-Konzern getätigt hat, war es nicht Apple selbst, der den Vollzug gemeldet hat. Die "Times of Israel" berichtet unter Berufung auf die hebräischsprachige Website "Calcalist", dass Apple ein israelisches Startup mit dem Namen "RealFace" übernommen hat. Sogar den Kaufpreis will das Blatt in Erfahrung gebracht haben: Rund zwei Millionen Dollar soll Apple für RealFace auf den Tisch gelegt haben.

Israel scheint gutes Startup-Pflaster zu sein

RealFace ist nicht das erste israelische Unternehmen, dass das Interesse des Giganten aus Cupertino geweckt hat. Zuvor hat sich der iPhone-Hersteller bereits PrimeSense, einen Experten für 3D-Technik, LinX, ein Techunternehmen mit Fokus auf eine spezielle Kameratechnik und Anobit Technologies, ein Startup aus dem Speicherbereich, einverleibt.

RealFace-Technik im Jubiläums-iPhone?

Der jüngste Zukauf von RealFace liefert bereits deutliche Hinweise, welche Pläne Apple künftig verfolgt. Das Startup ist ein Gesichtserkennungs-Spezialist, insbesondere auf mobilen Endgeräten. Auch Fotoanwendungen gehören zur Expertise von RealFace - ein idealer Anwendungsbereich für Apples Jubiläums-iPhone, das der Konzern in diesem Jahr vorstellen wird. Denn bereits seit geraumer Zeit wird am Markt darüber spekuliert, dass Apple bei seinem neuen Smartphone den Einbau biometrischer Verfahren plant. Möglicherweise kommt die Technik von RealFace bei der automatischen Sortierung der Fotoordner zum Einsatz. Eine deutlich interessantere Einsatzmöglichkeit könnte aber eine mögliche Ergänzung zum Fingerabdruck-Sensors sein. Nachdem Gerüchten zufolge das kommende iPhone ohne Home-Button auskommen soll, könnte der Sensor auch komplett ersetzt werden. Das Entsperren des iPhones wäre dann möglicherweise per Iris-Scan oder anderen Gesichtsmerkmalen möglich.



Weder Apple noch RealFace haben die Übernahme bestätigt. Allerdings ist die Webseite der Israelis derzeit nicht erreichbar - häufig ein deutlicher Hinweis auf eine erfolgte Übernahme.





