Erste Group Research: ATX mit +2,2% in gutem Umfeld | Nachricht | finanzen.net

Ausschlaggebend waren vor allem die kräftigen Kurszuwächse bei den Finanzwerten in Europa nachdem einige Großbanken mit guten Ergebnissen überraschten. Damit konnte auch die Unsicherheit nach der Amtseinführung Donald Trumps überwunden werden. Trumps protektionistische Tendenzen schürten Sorgen um neue Handelsbarrieren.

Wie so oft in den letzten Monaten waren auch in der vergangenen Woche Zykliker und Finanzwerte die Top-Performer im ATX. Spitzenreiter im heimischen Leitindex war wie schon in der vorletzten Woche die Lenzing-Aktie (+11,8%). Das Papier hat damit ein neues Allzeit-Hoch erreicht. Die Aktie der Raiffeisen Bank Int. konnte 9,3% zulegen. Ein wesentlicher Grund dafür war wohl die Zustimmung der Aktionäre zur Verschmelzung von RZB und RBI bei der a.o. Hauptversammlung. Die Aktie war am Tag darauf zweistellig im Plus, was aber sicherlich auch mit dem starken Branchenumfeld zusammenhing. Wir hatten die Absegnung der Fusion erwartet und diese bereits in unseren Prognosen berücksichtigt. An unserer positiven Meinung zur Aktie ändert sich also nichts.

Mit Ausnahme der CA Immo (+1,5%) waren die Immobilienaktien unter den schwächsten Werten im ATX, die Kursverluste hielten sich jedoch in Grenzen. Mit einem Minus von 1,1% verlor die BUWOG am meisten. Zu den Verlierern zählte letzte Woche auch die OMV-Aktie (-0,6%). In unserem Bericht zum Öl- und Gassektor haben wir die Empfehlung von Reduzieren auf Halten angehoben und das Kursziel deutlich erhöht (auf EUR 34,5).

Im ATX Prime machte die Polytec einen Kursprung (+14,9%), der auf das sehr starke Q4-Ergebnis zurückzuführen war. Insgesamt war das (vorläufige) Ergebnis 2016 das beste der Unternehmensgeschichte.

Ausblick. In dieser Woche sollte der ATX einen neuerlichen Angriff auf die 2.730 Punkte-Marke starten. Unternehmensseitig erwarten wir das Jahresergebnis 2016 der Telekom Austria sowie das Q3-Ergebnis der AT&S. Die Sitzung des geldpolitischen Ausschusses der US-Notenbank (FOMC) wird diese Woche sicherlich das meist beachtete Ereignis an den Kapitalmärkten sein.

Gewinnschätzungen Österreich - ATX

Den vollständigen Bericht ("Equity weekly") sowie weitere Analysen, Reports und Videos finden Sie im Research Center auf unserer Internetseite:deutschland.erstegroup.com.

Der Abruf bestimmter Dokumente ist nur für eingeloggte User möglich. Falls Sie noch keine Zugangsdaten haben, registrieren Sie sich bitte unter "Meine Seite".

Rechtliche Hinweise

Diese Finanzanalyse (das "Dokument") wurde von der Erste Group Bank AG oder einem mit ihr verbundenen Unternehmen (zusammen mit verbundenen Unternehmen, "Erste Group") in unabhängiger und objektiver Weise erstellt, um zusätzliche wirtschaftliche Informationen über das/die analysierten Unternehmen bereit zu stellen. Sie basiert auf dem Wissensstand der mit der Erstellung betrauten Finanzanalysten der Erste Group zum Redaktionsschluss und kann jederzeit ohne Bekanntgabe geändert werden. Sie dient ausschließlich der unverbindlichen Information und stellt weder eine Anlageberatung noch eine Anlageempfehlung, ein Angebot bzw. eine Empfehlung oder Einladung zur Angebotsstellung zum Kauf bzw. Verkauf des hierin genannten Wertpapiers oder Finanzproduktes oder irgendeines mit dem Unternehmen zusammenhängenden Wertpapiers oder Finanzproduktes bzw. dessen Einbeziehung in eine Trading-Strategie dar. Die hierin enthaltenen Darstellungen, Analysen und Schlussfolgerungen sind genereller Natur. Dieses Dokument gewährt weder einen vollständigen Überblick über das Geschäft, dessen potentielle Risiken und Folgen, noch berücksichtigt es die individuellen Bedürfnisse des Anlegers/der Anlegerin (gemeinsam: "Anleger") hinsichtlich Ertrag, steuerlichen Situation, Risikobereitschaft bzw. Geeignetheit des Wertpapiers bzw. Finanzproduktes. Dieses Dokument ersetzt daher weder eine anleger- und objektgerechte Beratung noch eine umfassende Risikoaufklärung und jedes Wertpapier bzw. Finanzprodukt hat ein unterschiedlich hohes Risikoniveau. Die dargestellten Wertentwicklungen und Beispielrechnungen lassen keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Wertpapiers bzw. Finanzprodukts zu. Hinweise auf die frühere Performance garantieren nicht notwendigerweise positive Entwicklungen in der Zukunft und Geschäfte in Wertpapieren bzw. Finanzprodukten können riskant bzw. spekulativ sein. Je schlechter die Bonität des Unternehmens bzw. der Emittentin ist, umso höher ist das Risiko der Anlage. Da nicht jedes Geschäft für jeden Anleger geeignet ist, sollte der Anleger vor Abschluss des Geschäfts seinen eigenen Berater (insbesondere Rechts- und Steuerberater) konsultieren, um sicherzustellen, dass - unabhängig von den hierin enthaltenen Informationen - das geplante Wertpapier bzw. Finanzprodukt seinen Bedürfnissen und Wünschen genügt, dass er die Risiken vollständig verstanden hat und nach reiflicher Überlegung zur Überzeugung gelangt ist, dass er das beabsichtigte Geschäft abschließen kann und möchte und in der Lage ist, die wirtschaftlichen Folgen zu tragen. Der Anleger wird darauf hingewiesen, die WAG 2007 Kundeninformation zu beachten. Finanzanalysen werden von der Abteilung für Finanzanalyse der Erste Group unter Einhaltung sämtlicher gesetzlicher Anforderungen erstellt. Die Meinungen der Analysten zum selben Emittenten kann in Equity und Credit Research Analysen unterschiedlich sein. Investoren in Aktien können andere Interessen verfolgen als jene in Anleihen desselben Emittenten. Die Autoren dieses Dokuments sind nicht berechtigt, Zusicherungen und Garantien im Namen der Gesellschaft, der Erste Group oder eines Dritten abzugeben. Obwohl die Erste Group die von ihr beanspruchten Quellen als verlässlich einstuft, übernimmt die Erste Group (einschließlich ihrer Vertreter und Arbeitnehmer) weder ausdrücklich noch stillschweigend eine Garantie oder Haftung für die Aktualität, Vollständigkeit und inhaltliche Richtigkeit des Inhalts dieses Dokuments. Weder ein Unternehmen der Erste Group, noch ein Vorstandsmitglied, Aufsichtsratsmitglied, Verwaltungsratsmitglied, Geschäftsführer, leitender Angestellter oder sonstiger Angestellter eines Unternehmens der Erste Group haften für etwaige Kosten, Verluste oder Schäden gleich welcher Art (einschließlich Folge- oder indirekter Schäden oder entgangenem Gewinn), die im Vertrauen auf den Inhalt dieses Dokuments entstehen. Die Erste Group, mit ihr verbundene Unternehmen sowie ihre Vertreter und Arbeitnehmer können Positionen an den hierin genannten Finanzprodukten und/oder Optionen, Optionsscheine oder Rechte in Bezug auf diese und andere Finanzprodukte halten und dürfen handelsunterstützend oder in anderer Weise in Geschäften mit diesen Finanzprodukten tätig sein. Darüber hinaus können die Erste Group, die mit ihr verbundenen Unternehmen sowie ihre Vertreter und Arbeitnehmer Dienstleistungen im Investment Banking oder Beratung an ein hierin genanntes Unternehmen anbieten bzw. in dessen Management tätig sein. Dieses Dokument wurde auf der Grundlage der österreichischen Rechtsordnung und für das Gebiet der Republik Österreich erstellt. Die Weitergabe dieses Dokuments und der Vertrieb des hierin genannten Finanzproduktes sind in einigen Ländern beschränkt bzw. verboten. Dies gilt insbesondere in Australien, Kanada, Korea, Japan, Schweiz und den Vereinigten Staaten von Amerika. Die Weitergabe dieses Dokuments sowie das Anbieten und der Verkauf des Finanzproduktes innerhalb der USA oder an U.S. Persons (im Sinne der Definition in Regulation S des U.S. Securities Act of 1933 in der jeweils geltenden Fassung) ist verboten, sofern das Recht der USA oder deren einzelner Bundesstaaten nicht eine Ausnahme festlegt. Personen, die in Besitz dieses Dokuments gelangen, sind verpflichtet, sich über diese Beschränkungen zu informieren und diese einzuhalten. Durch die Entgegennahme dieses Dokuments versichert der Empfänger, sich an die vorgenannten und sonstige anwendbare Regelungen zu halten. Weitere Informationen können von der Erste Group auf Anfrage erhalten werden. Dieses Dokument und die darin enthaltenen Angaben, Analysen, Meinungen und Schlussfolgerungen sind urheberrechtlich geschützt. Die Erste Group behält sich das Recht vor, die hierin geäußerten Meinungen und Stellungnahmen jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. Die Erste Group behält sich des Weiteren das Recht vor, Aktualisierungen dieser Informationen nicht vorzunehmen oder völlig einzustellen. Die Angaben dieses Dokuments sind unverbindlich. Druckfehler vorbehalten. Sollte sich eine Bestimmung dieses Disclaimers als rechtswidrig, unwirksam oder nicht durchsetzbar herausstellen, ist die betreffende Bestimmung, soweit sie von den übrigen Bestimmungen trennbar ist, so zu behandeln, als wäre sie nicht Bestandteil dieses Disclaimers; in keinem Fall berührt die rechtswidrige, unwirksame oder nicht durchsetzbare Bestimmung die Rechtmäßigkeit, Wirksamkeit oder Durchsetzbarkeit der übrigen Bestimmungen.

Die Erste Group verwendet Ihre Kontaktdaten um Informationen an Sie zu liefern, und behält sich das Recht vor, wie nach geltendem Recht zulässig, die elektronische Kommunikation zu überwachen. Erste Group verwendet Cookies und andere Tracking-Technologien um Informationen über die Empfänger der elektronischen Kommunikation (wie zB Internet-Protokoll-Adressen) zu sammeln und verwendet die gesammelten Informationen, um die Wirksamkeit und das Ausmaß und die Häufigkeit der Anwendung unserer Produkte zu überwachen. Ziel ist es unsere Produkte und unsere Beziehungen mit unseren Kunden weiter zu verbessern. Durch das Abonnement dieses Dokuments (E-Mail) stimmen Sie zu, dass die Erste Group Ihre Cookie-und Tracking-Daten analysiert. Wenn Sie keine weiteren Informationen (Emails) erhalten möchten oder nicht mit Cookie-Tracking einverstanden sind, können Sie Ihre Abonnements abmelden, indem Sie Ihren Erste Group Sales Mitarbeiter kontaktieren.

Weitere Informationen über Richtlinien der Erste Group im Zusammenhang mit Interessenkonflikten und die Offenlegung von Interessenkonflikten, finden Sie unter folgendem Link:

https://produkte.erstegroup.com/Retail/de/ResearchCenter/Overview/Disclaimer/index.phtml

Besondere Hinweise für Leser in den folgenden Ländern:

Österreich: Die Erste Group Bank AG ist im Firmenbuch des Handelsgerichts Wien unter der Nummer 33209m registriert. Die Erste Group Bank AG wird von der österreichischen Finanzmarktaufsicht (FMA) (Otto-Wagner Platz 5, 1090, Vienna, Austria) beaufsichtigt und reguliert.

Deutschland: Die Erste Group Bank AG ist für die Erbringung von Wertpapierdienstleistungen in Deutschland durch die österreichische Finanzmarktaufsicht (FMA) autorisiert und wird teilweise durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) reguliert.

© Erste Group 2017

Das Erste Group Research zeichnet sich durch langjährige Erfahrung und fundierte Kenntnisse der lokalen Aktienmärkte in der CEE-Region aus. Regelmäßige Awards bestätigen die hohe Qualität der Analysen, welche Anlegern ein möglichst unabhängiges Bild über die Entwicklung der Aktienmärkte bieten.



Der obige Text spiegelt die Meinung des jeweiligen Kolumnisten wider. Die finanzen.net GmbH übernimmt für dessen Richtigkeit keine Verantwortung und schließt jegliche Regressansprüche aus.

Bildquellen: Erste Group Research, Erste Group Research