Erwartungen übertroffen: Siemens-Aktie nach Prognoseanhebung an DAX-Spitze | Nachricht | finanzen.net

Dabei profitierte Siemens unter anderem von Themen wie der Digitalisierung oder dem Geschäft mit Stromerzeugung und Gasturbinen. Ein Wermutstropfen war der erneut zweistellig gesunkene Auftragseingang.

Die Aktie reagierte zu Handelsbeginn positiv. Sie startete mit einem Plus von 4,7 Prozent in den Handel.

Vorstandsvorsitzender Joe Kaeser zeigte sich zufrieden mit dem Jahresauftakt. Siemens habe mit der Erhöhung der Prognose "ein klares Zeichen" gesetzt. "Wir werden weiterhin konsequent an der Umsetzung von unserem Strategieprogramm Vision 2020 arbeiten, um unsere Innovationskraft und Kundennähe noch weiter zu steigern", erklärte er in einer Presskonferenz vor Beginn der Hauptversammlung.

Deutliche Ergebniszuwächse lassen Siemens zuversichtlicher werden

Deutschlands größter Industriekonzern erzielte in den Sparten Power & Gas, Healthcare und Digital Factory deutliche Ergebniszuwächse. Auch das Geschäft mit Wind & Renewables konnte erheblich zulegen. Für das Geschäftsjahr 2016/17 (per Ende September) wurde der Ausblick auf die Ergebnismarge für das Industrielle Geschäft daher auf 11,0 bis 12,0 Prozent von bislang 10,5 bis 11,5 Prozent angehoben. Beim Ergebnis je Aktie erhöhte Siemens die Bandbreite auf 7,20 bis 7,70 Euro von 6,80 bis 7,20 Euro.

Analysten hatten vor der Veröffentlichung eher mit einer Bestätigung des Ausblicks gerechnet.

Beim Umsatz geht Siemens wegen des zunehmend komplexen geopolitischen Umfeldes und einem daraus folgenden Gegenwind für das Investitionsklima weiter von einem leichten währungs- und portfoliobereinigten Wachstum aus. Die Book-to-Bill-Ratio, also das Verhältnis zwischen Auftragseingang und Umsatz, soll über 1 liegen.

Industrielles Geschäft deutlich verbessert

Dank deutlicher Verbesserungen in den meisten Bereichen steigerte Siemens das Ergebnis des Industriellen Geschäfts im ersten Quartal im Vergleich zum Vorjahr um 26 Prozent auf rund 2,5 Milliarden Euro. Die entsprechende Marge stieg auf 13 Prozent von 10,4 Prozent.

Dabei profitierte Siemens von einem starken Anstieg im Bereich Digital Factory. Dies war nicht nur dem operativen Geschäft geschuldet. So verbuchte Siemens einen Sonderertrag von 172 Millionen Euro aus der Einbringung des eCar-Geschäfts in ein Joint Venture mit der französischen Valeo. Insgesamt 90 Basispunkte machte dieser Sonderertrag bei der Margenverbesserung aus.

Auch das Geschäft mit Medizintechnik - nun Healthineers genannt - ist gut in das Jahr gestartet, die Profitabilität wurde gesteigert. Siemens will den Bereich an die Börse bringen. Hier sei der Konzern im Plan, sagte Finanzvorstand Ralf Thomas, ohne weitere Details nennen zu wollen.

Die zuletzt schwächelnde Sparte Process Industries and Drives, die Kleinantriebe, etwa für Fertigungsstraßen oder Abfüllanlagen herstellt, litt weiterhin unter der schwachen Nachfrage in rohstoffnahen Industrien. Dank des Restrukturierungsprogramms konnte die Profitabilität jedoch stabilisiert werden, so der Finanzvorstand.

Ergebnis über Analystenerwartungen

Der Gewinn nach Steuern aus dem fortgeführten Geschäft erhöhte sich um 30 Prozent auf rund 1,9 Milliarden Euro. Beim Ergebnis je Aktie erzielte Siemens 2,35 Euro, das ist ein Anstieg von 25 Prozent. Hier profitierte Siemens zusätzlich von der Zinsentwicklung, die sich auch in der Bewertung langfristiger Rückstellungen positiv bemerkbar machte. Dazu kam ein Ertrag von 409 Millionen Euro aus den zentral gesteuerten Portfolioaktivitäten. Vorsorgen im Zusammenhang mit früheren Portfoliomaßnahmen hätten durch den Wegfall entsprechender Risiken reduziert werden können, erläuterte Thomas.

Die Zahlen lagen deutlich über den Erwartungen der von Dow Jones Newswires befragten Analysten, die beim Ergebnis des Industriellen Geschäfts 2,145 Milliarden Euro und beim Ergebnis nach Steuern sogar einen Rückgang auf knapp 1,4 Milliarden Euro geschätzt hatten.

Schwächen beim Auftragseingang

Der Umsatz erhöhte sich hingegen schwächer als von Analysten erwartet. Er stieg um 1 Prozent auf rund 19,1 Milliarden Euro, währungs- und portfoliobereinigt betrug das Plus 3 Prozent. Hier profitierte Siemens vor allem von der Belebung des kurzzyklischen Geschäfts.

Der Auftragseingang ging stärker zurück als prognostiziert, um 14 Prozent auf 19,554 Milliarden Euro. Damit sanken die Ordereingänge das zweite Mal in Folge zweistellig. Dem gegenüber steht ein hoher Auftragsbestand von 115 Milliarden Euro.

Analysten hatten einen Umsatz von knapp 19,6 Milliarden und einen Auftragseingang von 20,13 Milliarden Euro erwartet.

Das Geschäft Power and Gas musste dabei einen deutlichen Orderrückgang hinnehmen. Das lag zu einem großen Teil an einem hohen Vorjahresniveau wegen eines Großprojekts in Ägypten, welches derzeit abgearbeitet wird. Finanzvorstand Thomas räumte jedoch auch ein, dass das Marktumfeld für die Sparte "herausfordernd" bleibe. "Wir müssen um jeden Auftrag kämpfen, der Preisdruck ist groß", sagte er. Dennoch werde Siemens weiterhin bei der Auftragsannahme selektiv vorgehen und auf niedrig-margiges Geschäft verzichten.

Die für das Energiegeschäft verantwortliche Lisa Davis erläuterte, das politische Umfeld weltweit sei unsicher, was sich in einer sinkenden Investitionsbereitschaft niederschlage, Projekte würden deshalb verschoben.

Kaeser "besorgt" über US-Entwicklung unter Trump

Zu der politischen Unsicherheit gehört auch die weitere Entwicklung der USA unter dem neuen Präsidenten Donald Trump . Chef Kaeser etwa zeigte sich "besorgt" über die jüngsten Töne aus dem Weißen Haus. Diese "passten nicht zu dem Land", welches bisher durch seine "Freiheit, Freizügigkeit und Offenheit" gekennzeichnet gewesen sei. Amerika sei gerade durch seine Immigranten "groß geworden", signalisierte er seine Kritik an den jüngsten Einreisebeschränkungen für Menschen aus einigen mehrheitlich muslimisch geprägten Ländern.

Mit Blick auf die eigenen Geschäfte sagte Kaeser, Siemens werde sich auf seine Kunden konzentrieren. Diese träfen ihre Kaufentscheidungen "freiwillig", und nicht auf der Grundlage, dass ein Produkt aus Deutschland komme, reagierte der Manager auf Forderungen Trumps nach "America first". Geschäftsmöglichkeiten sieht er weiter vor allem bei Themen wie Infrastruktur oder Energie.

Siemens betreibt rund 60 Produktionsstätten in den USA und beschäftigt etwa 50.000 Mitarbeiter.

