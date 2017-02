Erwartungen verfehlt: HeidelbergCement profitiert von Italcementi-Zukauf - Aktie verliert | Nachricht | finanzen.net

Der Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) legte von Oktober bis Ende Dezember um 18 Prozent auf 818 Millionen Euro zu, wie das im DAX notierte Unternehmen am Dienstag auf Basis von vorläufigen Berechnungen in Heidelberg mitteilte. Analysten hatte hier aber mehr erwartet. Der Umsatz kletterte um 25 Prozent auf 4,24 Milliarden Euro. Italcementi fließt seit dem dritten Quartal in die Bilanz der Heidelberger ein. HeidelbergCement will am 16. März seine vollständige Jahresbilanz vorlegen.

Die Enttäuschung der Anleger spiegelt sich im Kurs der HeidelbergCement-Aktie wider. Das Papier fällt bereits im frühen Handel um rund drei Prozent./mne/zb

HEIDELBERG (dpa-AFX)

