Essendant hält Dividende konstant

Der Mischkonzern Essendant (ISIN: US2966891028, NASDAQ: ESND) wird eine Quartalsdividende in Höhe von 14 US-Cents je Anteilsschein ausbezahlen. Die Ausschüttung erfolgt am 14. April 2017 (Record date: 15. März 2017). Damit werden auf das Jahr hochgerechnet 0,56 US-Dollar an die Aktionäre bezahlt.

Dies entspricht beim derzeitigen Aktienkurs von 21,69 US-Dollar (Stand: 23. Februar 2017) einer aktuellen Dividendenrendite von 2,58 Prozent. Das Unternehmen erhöhte im Dezember 2014 die Dividende von 13 auf 14 Cents vierteljährlich. Im Sommer 2015 erfolgte die Umbenennung von United Stationers in Essendant.

Im dritten Quartal des Fiskaljahres 2016 erwirtschaftete der Konzern einen Umsatz von 1,41 Mrd. US-Dollar. Der Nettogewinn (GAAP) betrug 36,7 Mio. US-Dollar.

Seit Jahresanfang liegt die Aktie an der Technologiebörse NASDAQ mit 3,78 Prozent im Plus.

Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de

-Anzeige-