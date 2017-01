Euro am Sonntag-Aktien-Check: Continental: Antriebe im Test | Nachricht | finanzen.net

€uro am Sonntag

von Klaus Schachinger, Euro am Sonntag



Mit der Gewinn­entwicklung in dem Geschäft, das ein Fünftel des Umsatzes liefert, sei man "schon länger nicht zufrieden", sagte Finanzvorstand Wolfgang Schäfer. In den kommenden Monaten werde untersucht, wie Conti für Elektro-, Benzin-, Diesel- und Hybridmotoren aufgestellt sein müsse und wo Handlungsbedarf bestehe. Schäfer machte auch klar, dass die allmähliche Abkehr der Autobranche von Verbrennungsmotoren Contis Gewinn nicht schmälern werde.

Nach vorläufigen Zahlen hat der Konzern im abgeschlossenen Geschäftsjahr trotz Mehrbelastungen seine Ziele erreicht. Der Umsatz stieg um drei Prozent auf 40,5 Milliarden Euro. Die operative Rendite erreichte mit 10,7 Prozent das avisierte Niveau. Für 2017 stellt Chef Elmar Degenhart "mehr als 10,5 Prozent Marge" in Aussicht.: Die charttechnischen Widerstände zwischen 190 und 200 Euro dämpfen die Kursfantasie. ­Vorerst abwarten. Halten.

