Covestro: Dem DAX ein­ Stück näher

von Sven Parplies, Euro am Sonntag



Das gibt es selten: Die Aktie fällt um über sieben Prozent, aber die Chefetage ist zufrieden. Im Fall von Covestro ist dieser Widerspruch leicht zu ­ erklären. Die Aktie des Spezialchemiekonzerns ist unter Druck, weil der Großaktionär Bayer ein Aktienpaket verkauft hat. Auf das operative Geschäft von Covestro hat das aber keine Auswirkungen. Und: Weil jetzt mehr Aktien frei handelbar sind, gewinnt die Covestro-­Aktie an der Börse an Gewicht. "Wir profitieren also indirekt", so Finanzchef Frank Lutz.

Indexmathematik

hatte Bayer nur einen kleinen Teil seiner Aktien platziert, weil das Umfeld an den Börsen schlecht war. Seitdem ist der Kurs deutlich gestiegen. Gleichzeitig hat sich Bayer auf ein neues Projekt gestürzt - die 66 Milliarden Dollar teure Übernahme des Agrarkonzerns Monsanto . Da macht es Sinn, Kasse zu machen. 22 Millionen Covestro-Aktien hat Bayer an ­institutionelle Anleger verkauft. Weil der Preis von 66,50 Euro unter dem Börsenwert lag, ging der Aktienkurs der Tochter in die Knie.von 64 auf 53 Prozent. Mittelfristig dürfte Bayer weiter reduzieren. Das ist eher schlecht für die Covestro-Aktie, weil ein steigendes Angebot in der Theorie den Preis belastet. In diesem Fall aber kommt ein zweiter Faktor ins Spiel: Je mehr Aktien Bayer abstößt, desto ­größer werden die Chancen von Covestro auf einen Platz im DAX , der wiederum viele passive Indexfonds in die Aktie treiben würde.Im Grunde ist Covestro mit fast 14 Milliarden Euro Börsenwert schon heute groß genug für den DAX. Doch die Regeln der Deutschen Börse sind kompliziert: Für die Vergabe der 30 Plätze werden nur frei handelbare Stücke herangezogen.Covestro kommt nach neuem Stand bei diesem Streubesitz (Freefloat) auf 6,4 Milliarden Euro. Das zweite Kriterium für die Indexzugehörigkeit ist das Handelsvolumen der Aktie. Uwe Streich von der LBBW hat ganz genau nachgerechnet: "Nach Freefloat-Marktkapitalisierung hat sich Covestro von Platz 42 auf 35 verbessert. Beim Handels­umsatz liegt das Unternehmen auf Platz 32. Damit gehört Co­vestro zum erweiterten Kreis der DAX-Kandidaten."die reguläre Indexüberprüfung im September. Zu diesem Termin würde ein Mitglied aus dem DAX fliegen, wenn es bei mindestens einem Kriterium um einen Platz schlechter als 40 steht. Zwei Konzerne sind gefährdet: RWE liegt nach Marktkapitalisierung auf Platz 37, Lufthansa auf Platz 40. Beide haben durch den Sprung von Covestro einen Platz verloren. Vor allem Lufthansa muss also bangen.die Immobilienfirma Deutsche Wohnen . Um auch Platz für Covestro zu schaffen, müsste also neben Lufthansa auch RWE deutlich abrutschen. Oder aber Bayer weitere Co­vestro-Aktien platzieren. "Ab etwa 70 Prozent Freefloat wäre Covestro auf dem Weg in den DAX", kalkuliert Indexexperte Streich. In diesem Jahr aber werde es für einen Aufstieg von Covestro höchstwahrscheinlich noch nicht reichen.ist weiterhin möglich: Falls Bayer die restlichen Aktien an ein anderes Unternehmen verkauft, könnte das auf eine Komplettübernahme von Covestro hinauslaufen.

