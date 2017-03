€uro am Sonntag

freut Unternehmer im Regelfall. Anders bei ElringKlinger . Der Automobilzulieferer strauchelte in den vergangenen Jahren wegen Produktionsengpässen an seinem Standort in der Schweiz. Für das Unternehmen entwickelte sich die hohe Nachfrage nach Schilden, die etwa Motoren vor Hitze schützen, zum Desaster.Dreimal hat ElringKlinger deshalb in den vergangenen beiden Jahren die Gewinnprognose kappen müssen. Anleger ergriffen die Flucht, der Aktienkurs brach seit dem Allzeithoch bei rund 35 Euro Ende 2013 um mehr als die Hälfte ein.scheint ElringKlinger dieses Problem im Griff zu haben. Das belegen die verbesserten Zahlen im letzten Quartal des vergangenen Jahres. Zwar hat auch der Verkauf eines Grundstücks in der Türkei dazu beigetragen, doch dieser außerordentliche Erlös liegt lediglich im niedrigen einstelligen Millionenbereich.Dass die Schwaben den Umsatz im Quartal von Oktober bis Dezember um 4,4 Prozent steigern konnten, hat zwei Ursachen: Zum einen sank die Kostenbelastung. Aufgrund des Engpasses in der Schweiz hatte ElringKlinger am teuren Standort 2015 Personal und Lagerhallen aufbauen müssen. Zusätzliche Zahlungen fielen durch Sonderfrachtfahrten an. Dabei ging auch einiges schief: Teile wurden nicht rechtzeitig oder falsch geliefert. Die Kunden - zu denen große Autobauer wie BMW Daimler und VW zählen - schickten schließlich Kontrolleure vorbei.Diese externen Qualitätskontrollen belasteten den Zulieferer ebenfalls. Das alles trug dazu bei, dass die Sonderkosten seit Anfang 2015 kontinuierlich stiegen und im letzten Quartal 2015 mit 13 Millionen Euro zu Buche schlugen.

Bereits im vergangenen Geschäftsjahr sanken diese Sonderkosten. Im dritten und vierten Quartal hätten sie bereits "auf einem nicht nennenswerten Niveau" gelegen, heißt es aus dem Unternehmen. "Wir haben da einen Turn­around im operativen Geschäft gesehen", sagt auch Tim Schuldt, Analyst der Equinet Bank. Das vorläufige Vorsteuerergebnis von 140,4 Millionen Euro für 2016 enttäuschte zumindest nicht. Immerhin konnte der Dichtungsspezialist den Umsatz um 3,3 Prozent auf 1,56 Milliarden Euro steigern.



Erheblich zur Entlastung der Unternehmenskasse hat die Verlagerung der Produktion der Hitzeschilder nach Ungarn beigetragen. Dies hatte ElringKlinger-Chef Stefan Wolf bereits für Frühjahr 2016 geplant. Doch da Kundenverträge standortgebunden sind, musste auch die Klientel aus der Autoindustrie zustimmen. Das zog sich länger hin als gedacht. Erst im November hatten alle Kunden grünes Licht gegeben.



Der Auftragslage hat das nicht geschadet. Nach den ersten neun Monaten 2016 verzeichnete der europäische Marktführer für Zylinderkopfdichtungen einen Auftragszuwachs von 14 Prozent. Wie es im Gesamtjahr aussieht, werden die endgültigen Zahlen am Donnerstag zeigen.



Neuausrichtung auf dem Schirm

Das operative Geschäft kommt in die Gänge. Jetzt geht Wolf die Neuausrichtung des Geschäfts an. Zum einen spielen Leichtbauteile eine immer größere Rolle. So konnte ElringKlinger zuletzt eine Bestellung vom US-Elektroautobauer Tesla im dreistelligen Millionenbereich ergattern. Überhaupt will sich das SDAX-Mitglied zunehmend auf die Elektromobilität ausrichten - neben Tesla bestehen Kundenbeziehungen zu anderen Herstellern, etwa in China. Noch hängen 90 Prozent der Produktion am Verbrennungsmotor, nur ein Prozent des Umsatzes wird mit Teilen für strombetriebene Fahrzeuge erzielt. Schon im laufenden Geschäftsjahr könne das Geschäft aber Fahrt aufnehmen, wenn die Hersteller die Autos entwickeln, die ab 2022 auf den Markt kommen, heißt es bei ElringKlinger.



Auch weitere Sparmaßnahmen finden sich auf der To-do-Liste. In den nächsten zwei bis drei Jahren sind zehn Millionen Euro möglich. Die wichtigste Voraussetzung für die Wende jedenfalls ist erfüllt: In den Büchern stehen Aufträge für rund 900 Millionen Euro. Und im dritten Quartal überstiegen die Auftragseingänge erneut den Umsatz - ein Zeichen für anziehende Geschäfte.



Fazit: Der Kurs kannte in den vergangenen drei Jahren fast nur eine Richtung: nach unten. Vor knapp einem Jahr stieg ElringKlinger aus dem MDAX in den SDAX ab. Im November markierte das Papier bei rund 13 Euro schließlich ein Fünfjahrestief. Inzwischen scheinen die Probleme im operativen Geschäft aber gelöst, die Auftragslage ist stabil. Anleger, die auf eine Trendwende beim Autozulieferer setzen, können derzeit zu einer niedrigen Bewertung einsteigen. Spekulativer Kauf.

Bildquellen: zvg, ElringKlinger, Lichtmeister / Shutterstock.com