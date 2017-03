Euro am Sonntag-Aktien-Check: Garmin-Aktie: Das wird der neue Renner! | Nachricht | finanzen.net

€uro am Sonntag

Garmin-Lenker Clifton Pemble hat umgesteuert. Mit Fitnessarmbändern, GPS-Handgeräten für Wanderer oder Action-Kameras wandelt sich Garmin immer stärker zum Lifestyle-Konzern. Das Automobilgeschäft mit Navigationsgeräten - einst das Kernsegment - trägt inzwischen nur noch ein Viertel zum Umsatz bei. Für die Amerikaner ist diese Expertise aber der Ausgangspunkt für die neuen Geschäfte. Denn die langjährige Erfahrung und der tadellose Ruf in der Branche färben auf die neuen Felder ab.

längst in den Bereichen Fitness, Outdoor, Marine und Luftfahrt. Im vierten Quartal steigerte der Navigationsexperte seinen Umsatz um zehn Prozent auf 860 Millionen Dollar. Rechnet man die seit Jahren schrumpfende Automobilsparte raus, verbuchte das Unternehmen sogar ein Umsatzplus von 25 Prozent.

Viel Geld für Wachstum

Der Nettogewinn stieg indes nur leicht um drei Prozent auf 137 Millionen Dollar. Hintergrund sind deutlich höhere Werbe- und Entwicklungsausgaben. Garmin-Boss Pemble nimmt viel Geld in die Hand, um in den Segmenten Fitness und Outdoor weiterzuwachsen. Dass die Gewinne hinter der Umsatzentwicklung zurückbleiben, nimmt er in Kauf, schließlich geht es um Investitionen in die Zukunft.



Anleger begrüßen diesen Kurs. Nach den Quartalszahlen stieg die Garmin-Aktie zunächst auf den höchsten Stand seit neun Jahren. "Wir sind gut positioniert, um unsere Wachstumschancen in diesem Jahr mit neuen großartigen Produkten zu nutzen", sagt Pemble.

Voraussichtlich Anfang April bringt Garmin die Sport-Computeruhr Fenix 5 in den Handel. Bei Läufern, Wanderern und Bergsteigern genießt der Vorgänger Fenix 3 Kultstatus. Der Einstiegspreis von 600 Euro für das neue Modell - deutlich mehr als bisher - verspricht hohe Margen und liegt weit über dem Einstiegspreis der Computeruhren etwa von Apple . Garmin gilt bei Outdoor-Fans seit Jahren als ausgewiesener Experte, entsprechend teuer kann das Unternehmen seine Produkte verkaufen.Auch im Bereich Fitnessarmbänder, mit dem Garmin eher preisbewusste Hobbysportler anspricht, die auf Funktionen wie Navigation verzichten können, schieben die Amerikaner ständig neue Produkte nach.

Fitbit mit Problemen

Im Vergleich mit Fitbit, dem Marktführer bei Fitnessarmbändern, verkauft Garmin zwar weniger der sogenannten Wearables. Während Fitbit zuletzt aber einen Umsatz- und Absatzrückgang vermeldete, legt Garmin in dem Segment zu: Im vierten Quartal stieg der Umsatz der Fitnesssparte um ein Fünftel.



Pembles Kurs ist klar: Er will mit Hobbysportlern weiter kräftig wachsen. Auch bei den Verkaufspreisen liegt Garmin in Führung. Im Schnitt geben Kunden 166 Dollar für ein Wearable der Amerikaner aus - über 70 Prozent mehr als beim marktführenden Kontrahenten. Fitbit-Chef James Park räumte denn auch unlängst ein, dass die Verbraucher auf "fortgeschrittenere Geräte" umsteigen. Mit der Computeruhr Fenix 5, die zum Beispiel über eine bessere Navigation verfügt, und anderen, noch teureren Modellen, bleibt Pemble auf dem richtigen Kurs.



Investor-Info

Garmin

Richtungswechsel

Das Automobilgeschäft bleibt das Sorgenkind der Amerikaner. Analysten rechnen im laufenden Jahr mit einem Umsatz auf Vorjahresniveau und einem leichten Gewinnrückgang. Für Anleger ist das aber eine Chance. Gelingt es Garmin, in den Bereichen Fitness und Outdoor weiter so schnell zu wachsen wie bisher, steht eine Neubewertung der Aktie an. Für 2018 rechnen Analysten mit einem Gewinnzuwachs von mehr als zehn Prozent. Spekulativ.

