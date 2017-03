Euro am Sonntag-Aktien-Check: Merck KGaA: Mit Rekordumsatz | Nachricht | finanzen.net

€uro am Sonntag

von Florian Westermann, €uro am Sonntag



Organisch lag der Zuwachs allerdings bei verhaltenen drei Prozent. Das operative Ergebnis (Ebitda) vor Sondereinflüssen, die wichtigste Ertragskennzahl des DAX-Konzerns, kletterte um 24 Pro­zent auf 4,5 Milliarden Euro. Beim Nettogewinn ging es um 46 Prozent auf 1,6 Milliarden Euro voran. Darin enthalten sind Einmal­erträge aus dem Verkauf der Rechte an ­Kuvan, einem Arzneimittel zur ­Behandlung einer seltenen Stoffwechselstörung, an die Biotechfirma Biomarin.

Die Prognose ist vorsichtig: Für 2017 rechnet Merck abermals mit leichtem bis mode­ratem organischem Umsatzwachstum. Der operative Gewinn soll demnach aber auf dem Vorjahresergebnis stagnieren.: Der vorsichtige Ausblick brachte die Aktie unter Druck. Charttechnische Widerstände dämpfen zusätzlich. Abwarten.

