QUALCOMM: Neue Märkte

€uro am Sonntag

von Klaus Schachinger, Euro am Sonntag



In dem Wachstumsmarkt tritt QUALCOMM gegen den Rivalen Intel an, der auch auf der Suche nach weiteren Märkten ist. Die Mobilfunkkompetenz der Amerikaner könnte sich als Vorteil erweisen. Die beiden Schwergewichte im Chipmarkt brauchen dringend neue Wachstumsfelder. QUALCOMM erwarb jüngst NXP, den weltgrößten Hersteller von Halbleitern für die Autoindustrie für mehrere Milliarden.

Spannend wird die Rivalität der Konzerne beim Werben um Kunden aus der Autobranche. Intel kooperiert beim autonomen Fahren mit BMW , QUALCOMM wird seine Mobilfunkexpertise auch in das Chip-Portfolio von NXP einbringen. Durch den Zukauf ist für den Konzern aus San Diego neues Wachstum in Sicht.: Mittelfristig wird das Potenzial durch den Zukauf von NXP den Aktienkurs beflügeln. Auch die Dividendenrendite ist attraktiv.

Bildquellen: Katherine Welles / Shutterstock.com, zvg, Andrew Park / Shutterstock.com