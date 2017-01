Euro am Sonntag-Aktien-Check: RWE: Zu hohe Altlasten | Nachricht | finanzen.net

€uro am Sonntag

Chef Rolf Martin Schmitz, der mit dem Börsengang (IPO) der Tochter Innogy an die Spitze von RWE wechselte, demonstriert damit Zuversicht. Innogys IPO spülte 2,6 Milliarden Euro in die RWE-Kasse. Mit dem frischen Kapital hat sich die Situation für den hoch verschuldeten DAX-Konzern stabilisiert.

Eine Verbesserung der Perspektiven für RWE ist zumindest aus Sicht der Investoren aber noch nicht erreicht. Das zeigt der Vergleich der Börsenwerte von RWE und Innogy : Der DAX-Konzern, fokussiert auf Energie aus fossilen Brennstoffen, kommt trotz Mehrheitsbeteiligung an Innogy nur auf knapp 40 Prozent der Marktkapitalisierung der grünen Tochter. Investoren sehen die Kraftwerke als Belastung. Das zu ändern wird schwierig.: Der Börsengang der RWE-Tochter Innogy hat die ­Talfahrt der Aktie gestoppt. Charttechnisch inzwischen haltenswert.

