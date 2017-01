Euro am Sonntag-Aktien-Check: Safran: Auf Einkaufstour | Nachricht | finanzen.net

€uro am Sonntag

von Florian Westermann, Euro am Sonntag



Safran-Chef ­Philippe Petitcolin ist der Zukauf, durch den nach United Technologies und General Electric die Nummer 3 in diesem Bereich entsteht, rund 8,5 Milliarden Euro wert. Das fusionierte Unternehmen kommt auf einen Gesamtumsatz von 21 Milliarden Euro. Petitcolin beziffert die jährlichen Synergieeffekte auf 200 Millionen Euro. Der Zukauf soll den Gewinn je Aktie vom ersten Jahr an verbessern. Die Zodiac-­Aktie schoss nach der Meldung um über ein Fünftel in die Höhe. Für Safran ging es zunächst etwas nach unten.

Analysten bewerten das ­Geschäft überwiegend positiv. Edison Investment zufolge verbessere der Zusammenschluss die lang­fristigen Perspektiven. Die UBS führt die unerwartet hohen Synergien an.: Für Safran geht es seit rund einem Jahr nach oben. Damit rücken auch die Höchststände in greifbare Nähe. Aussichtsreich.

