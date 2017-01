Euro am Sonntag-Aktien-Check: Siemens: Prognose steht | Nachricht | finanzen.net

€uro am Sonntag

von Stephan Bauer, Euro am Sonntag



Vor Investoren in New York bestätigte Deutschlands größter Industriekonzern soeben schon mal die Prognose für das laufende Geschäftsjahr. Siemens peilt trotz politischer Unsicherheiten und mäßiger Investitionsneigung moderate Umsatzzuwächse in der Periode bis Ende September an. Die Marge im industriellen Geschäft soll zwischen 10,5 und 11,5 Prozent liegen, im Vorjahr lag sie bei 10,8 Prozent.

Höheren Preisdruck sowie höhere Personalkosten will Siemens durch höhere Produktivität ausgleichen. Zur verbesserten Marge tragen inzwischen auch die sogenannten "underperforming businesses" bei. Sie liefern rund 14,5 der rund 75 Milliarden Euro Gesamtumsatz und sollen 2017 die Gewinnmarge von drei auf sechs Prozent steigern.: Fundamental läuft es. Die ­Aktie ist nach guter Entwicklung auf Kurs zu neuen Allzeithochs. ­Schwächen zum Einstieg nutzen.

