€uro am Sonntag

Das hat den Kurs des MDAX-Konzern unter Druck gebracht. Wacker nutzte den Wertzuwachs von mehr als 30 Prozent seit Jahresbeginn, um seine Beteiligung zu reduzieren. Der Anteil sank von 52 auf knapp 30 Prozent. Langfristig will Wacker zwar ganz aussteigen, doch "während der nächsten Monate sind keine weiteren Verkäufe zu erwarten", sagt Analyst Lars Hettche vom Bankhaus Metzler.Für Siltronic , den weltweit drittgrößten Hersteller von Wafern für die Halbleiter­industrie, bleiben die Aussichten gut. "Die Preise für Wafer steigen weiter. Das Umfeld ist aktuell so gut wie seit zehn Jahren nicht mehr", so Hettche. Für 2017 peilen die Münchner eine Ebit-Marge von 20 Prozent an und könnten ihr Ziel im Umfeld deutlich übertreffen.: Der jüngste Kursrutsch dürfte schnell ausgebügelt werden. Bis 2019 erwarten Analysten hohe jährliche Gewinnzuwächse. Kaufen.