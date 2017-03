Wunschanalyse der Woche: 3M

€uro am Sonntag

von Klaus Schachinger, Euro am Sonntag



Damit gehört das US-Unternehmen zur Aktienelite der Wall Street, den sogenannten Aristocrats. Das sind Firmen, die ihre Ausschüttungen mindestens 25 Jahre in Folge erhöht haben. Für langfristige Anteilseigner hat die aktionärsfreundliche Politik, also höhere Dividenden und Aktienrückkäufe, einen wesentlichen Anteil an der Wertsteigerung.

Bei 3M brachten reinvestierte Dividenden knapp ein Drittel von 280 Prozent Gesamtwertsteigerung in den vergangenen zehn Jahren. 3M ist profitabel, 2016 erwirtschaftete der Konzern 30,1 Milliarden Dollar Umsatz und 4,2 Milliarden Dollar Gewinn.von über 25.000 Patenten und 50.000 Produkten, die zu einem erheblichen Anteil im Auftrag und speziell für bestimmte Firmenkunden gefertigt werden. Das erklärt die robusten Margen und die überdurchschnittliche Profitabilität. Bei Verbrauchern bekannt ist 3M mit Produkten wie der Klimafaser Thinsulate. Top-Investment für Langfristinvestoren.Branche:Firmensitz:Börsenwert:

