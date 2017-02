Euro am Sonntag-Aktien-Check: Wunschanalyse der Woche: E.ON | Nachricht | finanzen.net

€uro am Sonntag

von Klaus Schachinger, Euro am Sonntag



Im Schnitt rechnen die Experten mit einem Plus von rund 26 Prozent. In den folgenden Jahren soll der Nettogewinn ebenfalls um je zehn Prozent pro Jahr zulegen. Der Grund für die Wende in der Gewinnentwicklung liegt im neuen Fokus des Geschäfts. Die Stromerzeugung aus fossilen Energiequellen wurde in die inzwischen börsennotierte Tochter Uniper ausgelagert. Der geschrumpfte Versorger verdient jetzt zwei Drittel des Gewinns in den regulierten Märkten für Stromnetze und regenerative Energien.

an einen staatlichen Fonds überweisen, der dafür die Endlagerung des Atommülls übernimmt. Acht Milliarden Euro können aber aus Rückstellungen finanziert werden. Positiver Effekt: Die übertragenen Rückstellungen müssen nicht mehr aufgezinst werden. Damit könnte der jährliche Nettogewinn 200 bis 250 Millionen Euro höher sein, schätzen Analysten. Halten.Branche:Firmensitz:Börsenwert:

Bildquellen: E.ON AG, gyn9037 / Shutterstock.com, PATRIK STOLLARZ/AFP/Getty Images