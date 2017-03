€uro am Sonntag

kalkuliert SGL mit einem Umsatzanstieg im mittleren einstelligen Prozentbereich. Das Betriebsergebnis (Ebit) soll vor Sondereinflüssen überproportional zum Umsatz steigen.notierte Firma hatte im Oktober einen Käufer für ihr ehemaliges Kerngeschäft mit Grafitelektroden gefunden, das unter der schwachen Nachfrage aus der Stahlindustrie leidet. Der Verkauf an die japanische Chemiefirma Showa Denko soll bis Mitte 2017 abgeschlossen werden. Das Geschäft mit Kathoden, Hochofenauskleidungen und Kohlenstoffelektroden soll separat abgestoßen werden. Laut Unternehmen gibt es mehrere Interessenten.hatte das Geschäft mit Grafitelektroden tiefe Spuren in der Bilanz hinterlassen. SGL erwirtschaftete unter dem Strich einen Verlust von 112 Millionen Euro. Der Konzern, an dem u.a. die Autobauer BMW und VW beteiligt sind, konzentriert sich künftig auf das ­Geschäft mit Carbonfasern und Spezialgrafitprodukten. Die Aktie ist eine Turnaround­-Spekulation. Für Risikofreudige!: Spezialchemie: Wiesbaden: 1,0 Mrd. €