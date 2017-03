Wunschanalyse der Woche: Under Armour

€uro am Sonntag

von Sven Parplies, Euro am Sonntag



Basketballstar Stephen Curry, wichtigster Werbeträger von Under Armour, distanzierte sich öffentlich von dieser Aussage. Das Analysehaus Susquehanna warnt vor einem Imageschaden, da der Pro-Trump-Kommentar nicht zum Image einer großstädtischen Lifestylemarke passe.

um die Geschäftsentwicklung seines Unternehmens machen. Im Schlussquartal 2016 legte der Umsatz von Unter Armour nur noch um zwölf Prozent zu. Das ist die schwächste Dynamik seit 2009. Auch Gewinn und Geschäftsausblick enttäuschten., unter anderem die Pleite einer großen Sporthandelskette in den USA. Under Armour hat aber auch ein strukturelles Problem: Dem Unternehmen fehlt eine schlagkräftige Lifestylekolletion, also Produkte, die Kunden auch in der Freizeit tragen. Nachdem die Aktie unter unseren Stoppkurs bei 30 Euro gerutscht ist, sollten Anleger das Papier vorerst meiden.Branche:Firmensitz:Börsenwert:

Bildquellen: Raymond Boyd/Getty Images