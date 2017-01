Euro am Sonntag-Aktien-Check: Wunschanalyse der Woche: Unilever | Nachricht | finanzen.net

€uro am Sonntag

von Klaus Schachinger, Euro am Sonntag



Das galt bei Investoren lange als Vorteil. Die Abwertung der Währungen in vielen aufstrebenden Volkswirtschaften, die dort zu einer Minderung der Kaufkraft führte, sowie schwächeres Wirtschaftswachstum haben das inzwischen geändert. "An der Börse wird Unilever von vielen als Konzern gesehen, der sich von ehrgeizigen Zielen wie zwischen 2009 und 2012 verabschiedet hat", sagt Martin Deboo, Analyst der Investmentbank Jefferies.

. Ende November verordnete Pitkethly ambitionierte Ziele für die nächsten drei Jahre. Bis 2019 soll die operative Marge jährlich um 0,4 bis 0,9 Prozentpunkte steigen - doppelt so stark wie bisher und, wenn nötig, auch zulasten von mehr Umsatz. Zudem sollen jährlich eine bis drei Milliarden Euro in Zukäufe investiert werden. Der neue Ehrgeiz des Konzerns sollte sich für Aktionäre bezahlt machen. Unilever ist bekannt für seine Marken wie Lätta, Becel, Ben & Jerry’s bei Nahrungsmitteln und Dove, Axe oder Duschdas bei Kosmetik. Aktie ist kaufenswert.Branche:Firmensitz:Börsenwert:

