Wunschanalyse der Woche: freenet

Mit dem Angebot freenet TV, das ist digitales Fernsehen per Antenne, setzen die Hamburger auf einen neuen Wachstumsmarkt. Die Infrastruktur erwarb freenet 2016 mit der 400-Millionen-Euro-Übernahme des DVB-T-Anbieters Media ­Broadcast und einer Beteiligung an der Firma Exaring.

Von den 3,4 Millionen Antennennutzern hierzulande haben sich bisher erst 100.000 auf den neuen Standard eingestellt. Drei Viertel der bisherigen Nutzer werden erst in den letzten sechs Wochen vor Sendebeginn wechseln, sagt freenet-Chef Vilanek. Investoren setzen offenbar darauf: Der Kurs der Aktie legte zuletzt deutlich zu.

