Euro am Sonntag-Aktien-Check: adidas: Mit starker Prognose | Nachricht | finanzen.net

von Stephan Bauer



Bis 2020 soll der Umsatz auf Basis der Zahlen für 2015 im Schnitt um zehn bis zwölf Prozent jährlich steigen, der Gewinn soll sogar um bis zu 22 Prozent klettern. Rorsted verpasst dem DAX- Konzern zudem eine schlankere Struktur. Nicht nur das Golf-, sondern auch das Hockeygeschäft soll verkauft werden. Die Marken Adidas und Reebok stehen im Fokus.

Angesichts der Ergebnisse für 2016 erscheinen die Ziele durchaus realistisch: Der Umsatz war um 18 Prozent, der Gewinn sogar um 41 Prozent auf erstmals über eine Milliarde Euro hochgeschnellt. Rorsted will die lokale Produktion in den Hauptmärkten Deutschland und USA durch "Speed-Factories" stärken, diese Fabriken stellen dann weitgehend automatisiert moderne Sportschuhe her.: Die optimistische Vorhersage schiebt an. Die Aktie hat eine charttechnische Hürde genommen. Wir stufen auf "Kaufen" hoch.

