€uro am Sonntag

: Jan-Patrick Weuthen: 1974: Senior Portfoliomanager beiB & K Vermögen GmbH KölnDer Konzern hat sein Geschäftsmodell in den vergangenen Jahren neu ausgerichtet. Der Bereich Upstream macht mittlerweile nur noch zwölf Prozent vom Umsatz aus, während das Downstream-Segment, bei dem Shell an günstigen Ölpreisen verdient, für rund 75 Prozent des Umsatzes steht. Shell hat kontinuierlich Geschäftsbereiche veräußert, um die Verschuldung nachhaltig zurückzufahren. Die bisher abgeschlossenen sowie gerade in Durchführung befindlichen Veräußerungen werden auf über 20 Milliarden US-Dollar geschätzt.Insgesamt will das Management Assets im Gegenwert von bis zu 30 Milliarden US-Dollar bis 2018 verkaufen. Zuletzt wurde der Verkauf der Ölsandsparte bekannt gegeben, die ebenfalls bei niedrigeren Ölpreisen wenig Profit abwirft. Die Verkäufe haben das Potenzial, die Profitabilität künftig erheblich zu steigern. Zudem stellt die Aktie mit einer Dividendenrendite von rund sieben Prozent auch aus institutioneller Sicht einen stabilen Cashflow-Beitrag dar.