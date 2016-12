Euro am Sonntag-Analyse: Nike: Die Aktie mit den besten Konditionen | Nachricht | finanzen.net

€uro am Sonntag

Im Wettkampf mit dem Konkurrenten Adidas legt Nike-Chef Mark Parker die Latte ein Stück höher. Im zweiten Geschäftsquartal übersprang der weltgrößte Sportartikelhersteller die Erwartungen der Analysten aus dem Stand. Den Umsatz steigerte die Marke mit dem "Swoosh" - Nikes charakteristischem Markenzeichen - um sechs Prozent auf 8,2 Milliarden Dollar. Wechselkursbereinigt kletterten die Einnahmen sogar um acht Prozent. Der Nettogewinn legte um sieben Prozent auf 842 Millionen Dollar zu. Manche Analysten hatten mit dem ersten Gewinnrückgang seit Jahren gerechnet.

. Die weltweiten zukünftigen Bestellungen, die manche als Wachstumsindikator für die erwarteten Aufträge sehen, stiegen nur um zwei Prozent, über fünf Prozent wurden hier erwartet. Finanzchef Andy Campion unterstrich erneut, dass sich daraus nicht das künftige Wachstum ableiten lasse. Weiterer Wermutstropfen war der leichte Rückgang der Gewinnmarge. Campion verwies auf gestiegene Kosten, Wechselkurseffekte und höhere Rabatte bei Aktionsangeboten.An der Börse kam das Zahlenwerk insgesamt gut an. Vor allem die Aussicht auf eine Erholung im wichtigen Geschäft mit Basketball-Produkten in den USA - traditionell Nikes Steckenpferd - sorgte für Erleichterung.

Im Heimatmarkt spürt der Marktführer zunehmend den Atem von Adidas. Während die Franken ihre Erlöse in der Region Nordamerika im vergangenen Quartal deutlich um ein Fünftel steigerten, kam Nike lediglich auf ein Plus von drei Prozent. Um zu Nike aufzuschließen, setzt Adidas auf die Strahlkraft amerikanischer Markenbotschafter wie Basketball-Profi Damian Lillard oder Rapper Kanye West. Die Strategie geht auf. Die Klamotten von Adidas werden nicht mehr nur mit Sport assoziiert, sondern gehören längst zur urbanen Kultur in Amerika.

Stars für Millionen

Mit einem Ausrüstervertrag mit der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA will Parker Nike wieder stärker in den Fokus rücken. Ab der kommenden Saison werden die Spieler statt mit dem Adidas-Logo mit dem Nike-"Swoosh" auf dem Trikot auflaufen.Das große Geschäft versprechen aber die Schuhe. Welcher Star welche Schuhmarke trägt, bleibt Verhandlungs- und vor allem Geldsache. Mit Basketball-Superstars wie LeBron James oder Kevin Durant, denen Nike jeweils rund 30 Millionen Dollar im Jahr überweist, sowie einem Marktanteil von rund 60 Prozent bleibt der Konzern für die Deutschen uneinholbar.Auch in China erfreut sich Basketball immenser Beliebtheit. Während der Markt in den USA gesättigt ist und es vorrangig darum geht, Marktanteile auszubauen oder zumindest zu verteidigen, wittert Parker hier enorme Wachstumschancen. Laut einer Umfrage werfen 13 Prozent der Chinesen regelmäßig Körbe auf dem Basketballfeld - keine andere Sportart ist in China beliebter.Das zeigt sich in den jüngsten Ergebnissen. Im vergangenen Quartal steigerte Nike seine Erlöse in dem Land währungsbereinigt um 17 Prozent auf über eine Milliarde Dollar. China ist der zweitgrößte Absatzmarkt der Amerikaner. Dank der Dominanz im Basketball-Geschäft dürfte Nike-Chef Parker die Messlatte der Analysten auch in Zukunft locker überwinden.

