Euro am Sonntag-Analyse: SAP: Die mit dem Tech-Trend gehen | Nachricht | finanzen.net

Fläche ist teuer. Das gilt in Hamburg speziell für den Hafen. Gegenwärtig werden an der Elbe rund 140 Millionen Tonnen Ware pro Jahr umgeschlagen, davon etwas mehr als zwei Drittel in Containern. Um seine Fläche in der Hansestadt mit mehr Gewinn zu nutzen, will der Betreiber des Hamburger Hafens bis 2030 auf nahezu gleichem Raum 50 Prozent mehr Container abfertigen.

Starke Nummer

aus Sensoren, Software und - Hana, einer neuen Technologie des Walldorfer Softwareriesen SAP . Damit können etwa die Wartezeiten der Lkw bei der An- und Abfahrt und beim Beladen minimiert werden. Daten aus der Hafenverwaltung zusammen mit Signalen aus dem Internet der Dinge werden auf der Plattform blitzschnell analysiert. Engpässe in der Logistikkette, etwa durch schwergängige Weichen oder einen defekten Kran, werden dank Hana schnell erkannt. Voraussetzung hierfür ist auch eine große Schar von Sensoren. Diese senden via Web Signale zum Verkehrsfluss auf der Straße, auf dem Wasser und auf der Schiene, genauso von Containern, Eisenbahnweichen oder Klappbrücken auf dem Gelände.Spezialisten des Hamburger Hafens haben diese moderne Art der Logistiksteuerung zusammen mit dem weltweit größten Anbieter von Firmensoftware entwickelt. Die Warenströme auf dem Hafengelände werden einfach per Smartphone oder Tablet über Apps gesteuert. Das System wird damit verfeinert und aktualisiert, ohne in der Bedienung komplexer zu werden. "Im Vergleich zu dem, was wir vor zehn bis 20 Jahren gemacht haben, ist das ein Quantensprung", sagt Nils Herzberg, Chef des IoT-Geschäfts bei SAP (IoT steht für Internet of Things, Internet der Dinge).Betriebswirtschaftssoftware R/3. Zunächst wurde das Programm in Bereichen wie der Buchhaltung von Konzernen eingesetzt. Nach und nach wurde es um Module für Prozesse in vielen Bereichen des operativen Geschäfts erweitert. Heute ist SAP mit mehr als 200.000 Firmenkunden und 22 Milliarden Euro Umsatz der weltweit größte Anbieter von Unternehmenssoftware. Im DAX ist der IT-Riese aus dem badischen Walldorf der einzige Konzern mit mehr als 100 Milliarden Euro Börsenwert und damit Deutschlands wertvollstes Unternehmen.Investoren honorieren, dass die SAP-­Entwickler für die großen Trends, die das globale Softwaregeschäft dauerhaft verändern, erfolgreiche eigene Produkte liefern. Für die schnelle Analyse großer Datenmengen - Stichwort Big Data - setzt SAP auf das Programm Hana. Hier müssen die Daten nicht in Datenbanken auf Festplatten gespeichert werden, sondern können gleich in den Arbeitsspeichern von Rechnern verarbeitet werden. Das geht schneller, in einigen Fällen sogar um den Faktor 1000.den Zeitbedarf für den Transfer von Daten aus über 200 Filialen von mehreren Stunden auf drei Minuten ein. Weil auch kleine Firmen mit Hana schneller und flexibler werden, sind rund 40 Prozent der Nutzer Neukunden. Gut ein Zehntel der Kunden im Stammgeschäft Ressourcenplanungssoftware (ERP) nutzen das Programm. Vier Jahre nach dem Debüt ist es die erfolgreichste Neueinführung bei SAP.Wenn am heutigen Dienstag die Zahlen für das vierte Quartal und der Ausblick für 2017 präsentiert werden, muss SAP eine große Hürde überwinden: Im Vorjahresquartal hatte das Geschäft mit Softwarelizenzen um elf Prozent zugelegt. Morgan-Stanley-Analyst Adam Wood traut dem Konzern allerdings zu, dieses Niveau zu halten: "Unserem Check zufolge bekommt SAP das hin. Hana ist ein Treiber mit viel Potenzial." Bis 2020 werde sich der Anteil der Hana-Nutzer bei SAPs Stammklientel versechsfachen. "Solide Zuwächse im Quartal" erwartet Wood auch bei Mietsoftware.Bei der Cloud-Software wird für Dauer und Umfang der Nutzung bezahlt. Bei jährlichen Zuwächsen von 30 Prozent spielt Mietsoftware erst mehr als ein Zehntel des Umsatzes ein. In vier Jahren will SAP fast ein Drittel des Geschäfts in der Wolke betreiben.Am heutigen Dienstag präsentiert der Konzern die Bilanz für 2016. Analysten erwarten, dass SAP seine Ziele für 2017 erhöht. Beim Umsatz könnte die Messlatte demnach von 23 auf 23,5 Milliarden Euro angehoben werden. Für 2016 werden 22 Milliarden erwartet. Beim operativen Gewinn (Ebit) soll die Marke von 6,7 auf sieben Milliarden Euro steigen. Die globale Nummer 1 für Firmensoftware ist mit guten Produkten hervorragend aufgestellt. Langfristig aussichtsreich.

