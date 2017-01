Euro am Sonntag-Einschätzung: Chancen bei Europas Banken: Wo ein zweiter Blick lohnt | Nachricht | finanzen.net

€uro am Sonntag

von Birgit Haas, Euro am Sonntag



Finanztitel sind während der jüngsten Rally ganz groß rausgekommen. Der europäische Branchenindex Euro Stoxx Banks legte in den vergangenen beiden Monaten um rund 30 Prozentpunkte zu. Einer der Überflieger dabei ist die Aareal Bank. Ohnehin mit einem stabilen Kurs gesegnet, stieg das Papier des Immobilienfinanzierers bis etwa 60 Prozent über sein Jahrestief. Eine Erklärung: Die Wiesbadener erhöhten im September die Prognose für das Jahresergebnis von bis zu 330 Millionen Euro auf bis zu 380 Millionen Euro.

Zwei Säulen stützen

Eldorado im hohen Norden

KBC

Dynamik aus Belgien

SEB

Chance aus Schweden

Aareal Bank

Solidität aus Deutschland

Der MDAX -Konzern ist eine Ausnahmeerscheinung in einer von Widrigkeiten geplagten Branche. Europas Bankenbranche leidet nicht nur unter der Nullzinspolitik. In Italien müssen sich die Geldhäuser vom Staat retten lassen, weil sie die faulen Kredite in ihren Büchern nicht mehr stemmen können. Die Deutsche Bank und andere Institute, die im Investmentbanking aktiv waren oder sind, müssen sich noch immer wegen diverser Zockereien vor den Gerichten dieser Welt verantworten. Zu erwartende Strafzahlungen drohen die Aktienkurse jederzeit einbrechen zu lassen. Zudem ist der Wettbewerbsdruck in der zersplitterten Branche angesichts des historisch niedrigen Zinsniveaus enorm gewachsen.Und doch hat sich eine kleine Gruppe europäischer Banken freigeschwommen, manche sind zu Lieblingen von Investoren auf der Suche nach attraktiven Aktien in der Finanzbranche avanciert. Neben der Aareal Bank zählen dazu schwedische und dänische Geldhäuser, die belgische KBC Group und die niederländische ING Groep Diese Banken haben nach der Krise den Fokus auf den Aufbau von Eigenkapital gesetzt und nicht auf Wachstum um jeden Preis. Die konservative Aareal Bank etwa mochte Risiken im Buch noch nie. Dass das Unternehmen in der Finanzkrise vor mehr als acht Jahren Staatshilfe über 300 Millionen Euro angenommen hat, war eine reine Vorsichtsmaßnahme - der Kredit konnte Jahre vor Fälligkeit getilgt werden. Heute glänzt das Haus mit einer Kernkapitalquote - diese wichtige Kennzahl gibt an, inwieweit Risikopositionen wie Kredite durch Eigenmittel der Bank gedeckt sind - von 14,3 Prozent. Zum Vergleich: Die Quote der Deutschen Bank liegt bei lediglich 11,1, die der Commerzbank bei 11,8 Prozent.Die deutschen Branchenriesen liegen damit deutlich unter dem europäischen Schnitt. In Ländern wie den Benelux-Staaten, den Niederlanden, Dänemark und Schweden sind Kernkapitalquoten über 13 Prozent üblich. Der Vorteil der höher kapitalisierten Häuser: "Sie können Risiken minimieren und mit struktureller Schwäche umgehen", sagt Branchenanalyst Nick Anderson von der Privatbank Berenberg. Und sie schütten im Vergleich zu vielen Wettbewerbern Dividenden aus. Bei der Aareal Bank liegt die Rendite bei mehr als fünf Prozent., das ihnen Zukäufe aus eigenen Mitteln erlaubt. 2014 hat die Aareal Bank die Corealcredit Bank übernommen und mittlerweile vollständig integriert. 2015 kaufte der ehemalige Aareal-CEO Wolf Schumacher nach anfänglichem Zögern die Mainzer Westimmo von der Bad Bank der WestLB - ein Erfolg, wie sich allmählich herausstellt.Auch die belgische KBC konnte einen im Zuge der Finanzkrise gewährten Kredit der Regierung vor der Zeit zurückzahlen. Vor wenigen Tagen hat die KBC der griechischen Nationalbank die United Bulgarian Bank und den Versicherer Interlease abgekauft - und die Übernahme aus eigener Kraft gestemmt. "Dieser Kauf ist eine hoch synergetische Transaktion, die für unsere Aktionäre einen deutlichen Wertzuwachs bedeutet", sagt KBC-Vorstandschef Johan Thijs. Beide Banken sprechen von guten Gelegenheiten und nicht von forcierter Expansion. Die Zukäufe hätten jeweils gut ins Geschäftsmodell gepasst.Was zur nächsten Gemeinsamkeit führt: Natürlich belasten die negativen Zinsen auf Einlagen auch die beiden Erfolgskandidaten. Im Vergleich zu anderen haben sie jedoch ein Konzept, das sinkende Zinsüberschüsse oder auch Rückgänge im Neugeschäft abfedert. Die KBC-Bank setzt neben dem klassischen Bankgeschäft auf Versicherungen und fokussiert sich dabei auf osteuropäische Märkte, die ein stabiles Wirtschaftswachstum aufweisen, etwa Tschechien, Ungarn, die Slowakei und Bulgarien. Dort ist historisch bedingt der heimische Wettbewerb gering.. Über die Tochter Aareon versorgt die Aareal Bank Immobilienfirmen und Energieversorger mit IT-Dienstleistung und Software. Der Anteil am Gesamtergebnis belief sich nach den ersten neun Monaten 2016 mit 21 Millionen Euro auf mehr als zehn Prozent, Tendenz steigend. Das Geschäftsfeld wächst und gibt dem Unternehmen Luft, die Zukunftsstrategie "Aareal 2020" umzusetzen. Diese sieht unter anderem eine Senkung der Verwaltungskosten um 20 Prozent vor.Eine niedrige Kostenbasis, auch das ist ein Schlüssel zum Erfolg. Die niederländische ING Groep macht es vor: Für jeden eingenommenen Euro gibt das Geldhaus im Schnitt bloß 55 Cent aus. Die deutsche Konkurrenz liegt mit 69 Cent deutlich darüber. "Für Anleger, die in eine europäische Bank investieren wollen, sollte die ING ganz oben auf der Liste stehen", sagt Berenberg-Analyst James Chapell.In der Finanzkrise musste zwar auch die ING Groep vom Staat mit einem Kredit über elf Milliarden Euro gerettet werden. Dank Sparkurs und Abbau vieler Risiken konnte die Bank das Darlehen jedoch vorzeitig tilgen. Das stark wachsende Geschäft der Direktbank in Deutschland trägt zum Gewinn derzeit immerhin ein Drittel bei.Im europäischen Vergleich fällt auf: Je weiter nördlich Investoren Ausschau nach attraktiven Bankaktien halten, desto eher werden sie fündig. Sowohl dänische als auch schwedische Geldhäuser sind im klassischen Bankgeschäft erfolgreich. Schwedische Banken wie Nordea Swedbank und SEB zählen zu den Top-Dividendenzahlern des Landes. Unbeschadet durch die Finanzkrise gekommen, profitieren die Unternehmen von einem Wirtschaftswachstum, das deutlich über dem Schnitt der Eurozone liegt, und steigenden Immobilienpreisen. Das Investitionsklima ist vielversprechend und damit auch das Kreditgeschäft.Die SEB Bank etwa hat die lukrativen Kreditmärkte der baltischen Länder an der Ostsee wie Lettland oder Litauen fest im Griff. Die Kostenquote von 43 Cent pro Euro ist schon niedrig, trotzdem sparen die Schweden eisern: In Deutschland hat das Haus 2011 das schleppende Privatkundengeschäft geschlossen. Im vergangenen Jahr wurden weitere Stellen abgebaut.Der Aktienkurs der belgischen KBC hat zuletzt aufgeholt: In den vergangenen sechs Monaten ist das Papier um mehr als 40 Prozent gestiegen.Die Übernahmen der United Bulgarian Bank sowie des Versicherers Interlease bringen Chancen für das Neugeschäft. Deshalb kann der Kurs durchaus noch weiter steigen - zumal die Aktie noch günstig bewertet ist. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis der Belgier liegt deutlich unter dem anderer Benelux-Banken. Die Aktie bietet zusätzlich eine attraktive Dividendenrendite.Die Kreditnachfrage in der Eurozone wächst nur verhalten, in Schweden aber beflügeln gute Konjunktur und niedrige Zinsen das Geschäft mit Unternehmens- und Immobilienkrediten. Der Ertrag der Schweden steigt hier stetig. Zwar hat der Kurs seit vergangenem Sommer haussiert, doch zu Jahresbeginn gab er um mehr als vier Prozent nach und eröffnet eine Einstiegsmöglichkeit.Das Geschäft des Immobilienfinanzierers ist grundsolide. In nächster Zeit dürften aus dem Bankgeschäft jedoch keine allzu dynamischen Impulse kommen. Die Aktie ist zudem zuletzt schon gut gelaufen. Wer stärker auf Dividende als auf Kursgewinne setzt, ist hier trotzdem richtig: Die Dividendenrendite liegt kontinuierlich über fünf Prozent.

