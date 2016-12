Euro am Sonntag-Einschätzung: Hot Stock der Wall Street: Facebook noch heiß? | Nachricht | finanzen.net

€uro am Sonntag

von Tim Schäfer, Euro am Sonntag



Die Macht ist so groß, dass Regulierer einschreiten. So nimmt die Kritik zu, dass der vor zwei Jahren zugekaufte Messengerdienst WhatsApp Handynummern an Facebook weitergibt. Nicht nur der Datenschutz ist ein Problem. Zuckerberg steht auch unter Druck, weil Fake-News und Hassbotschaften sich ausbreiten wie nie zuvor.

wird sich an der Vormachtstellung kaum etwas ändern. Angesichts des digitalen Wandels wächst der Titan in allen Bereichen rasant. Die Foto-Tochter Instagram hat mit 600 Millionen Nutzern doppelt so viele wie der Rivale Twitter In den ersten neun Monaten legte der Umsatz um 55 Prozent auf 18,8 Milliarden Dollar zu. Der Überschuss schnellte um 180 Prozent auf 2,1 Milliarden Dollar. Die Zahl der Nutzer wächst weiter. Weil sich in der Kasse die Milliarden stapeln, macht Zuckerberg von seinem ersten Aktienrückkaufprogramm Anfang nächsten Jahres Gebrauch.Branche:Firmensitz:Börsenwert:

