Euro am Sonntag-Einschätzung: Marktbericht: Positiver Jahresausklang | Nachricht | finanzen.net

€uro am Sonntag

von Florian Westermann, €uro am Sonntag



Vor dem Jahreswechsel hielten sich die Investoren mit Engagements zurück. Der DAX trat in der letzten Handelswoche des alten Jahres bei geringem Volumen auf der Stelle und verabschiedete sich nahe seines Jahreshochs aus dem alten Jahr.

Eine noch bessere Entwicklung des deutschen Leitindex verhinderten die Bankenwerte, um die Anleger wegen der niedrigen Zinsen, der hohen Auflagen und der teuren Rechtsstreitigkeiten lange einen Bogen machten. Commerzbank und Deutsche Bank zogen in den vergangenen Wochen zwar kräftig an, es reichte aber nicht, um die starken Verluste aus der ersten Jahreshälfte auszugleichen.Auch die Autowerte kamen nicht in Fahrt. Sorgen vor einer Abschwächung des Wachstums und neue gesetzliche Hürden in Zusammenhang mit dem Dieselskandal bremsten die Entwicklung in dem Sektor. Auf der anderen Seite preschte die Adidas -Aktie nach dem erfolgreichen Konzernumbau deutlich zweistellig in die Höhe. Zudem standen die Schwergewichte Siemens BASF und SAP hoch im Kurs. Im neuen Jahr stehen die Chancen gut, dass der DAX an den starken Lauf der vergangenen zwölf Monate anknüpft. Der Börsenindikator zeigt weiterhin 100 Prozent Aktienquote.

