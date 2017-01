Euro am Sonntag-Exklusiv: Hier stimmt was nicht! Électricité de France - Ganz schön ­verstrahlt | Nachricht | finanzen.net

€uro am Sonntag

Ob es daran liegt, dass der ehemalige Bildungsminister das Ziel hat, die Atomkraftwerke bis 2050 zu ersetzen?

Zumindest dürfte es den ­Bürgern langsam mulmig werden. Die 58 Kernkraftwerke des Landes sind in die Jahre gekommen. Ungeplante Stilllegungen häufen sich, das Material ermüdet. Auch Anlegern sollte es mulmig werden. Es ist es zweifelhaft, ob der französische Kernkraftwerksbetreiber Électricité de France , kurz EDF, es überhaupt bis 2050 schaffen wird. Viel früher werden die Investoren feststellen, dass der Betrieb der Reaktoren mehr kostet, als er einbringt. Und während in Deutschland ein Modell für Atom-Altlasten gefunden wurde, ­lauern außerhalb der EDF-Bilanzen stille Lasten im Multimilliardenbereich.wird mit 20 Milliarden Euro bewertet. Das ist auf den ersten Blick wenig angesichts eines Betriebs­ergebnisses von 7,5 Milliarden Euro. Aber: Schon vor Dividendenzahlungen reichten die Einnahmen in jedem der vergangenen fünf Jahre nicht aus, um die Ausgaben zu begleichen.. Für das Kernkraftwerk in Großbritannien werden mehr als zehn Milliarden Euro abfließen. Die Renovierung der eigenen Kraftwerke verschlingt nach Firmenangaben bis 2025 50 Milliarden Euro. Der französische Rechnungshof geht sogar von bis zu 100 Milliarden Euro aus. Schon die Bestandsaufnahme zeigt eine Gesamtverschuldung von über 200 Milliarden Euro, davon Nettofinanzschulden in Höhe von 40 Milliarden Euro.. Wer soll dafür aufkommen? Es gibt wohl nur eine Lösung: Die schleichende Verstaatlichung , bei der der Staat über Kapitalerhöhungen die Aktionäre immer weiter verwässert, bis nichts mehr bleibt. Aber das ist sicherlich erst nach dem Wahlkampf ein Thema.

